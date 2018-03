Roemer krijgt als eerste SP’er de ambtsketting om

Roemer begint vrijdag in Heerlen. Het gaat weliswaar om een tijdelijke benoeming, maar toch: er zal voor het eerst een ambtsketting om de nek van een SP’er hangen.

Daarmee is de SP bijna vijftig jaar na haar oprichting eindelijk tot alle lokale bestuurslagen doorgedrongen. In 1974 won ze haar eerste raadszetels, in 1996 volgden de eerste wethouders, maar van burgemeesters kwam het nooit. Lange tijd was de SP daar principieel op tegen omdat zij worden benoemd. Nu sollicitatiecommissies met raadsleden een kandidaat uitkiezen, heeft de partij dat argument laten varen: indirect kiest zo toch de bevolking de nieuwe burgemeester.

'Geen prioriteit'

Roemers aanstelling laat zien dat de partij vertrouwen heeft in de vijver waar zij geschikte bestuurders uit kan vissen. Eerder vond de partij het nog zonde om haar beste mensen op de minder geprofileerde post van burgemeester te zetten. “Als wethouder, gedeputeerde of minister krijg je meer voor elkaar dan als burgemeester”, zei Roemer in 2013. Om die reden hadden SP-burgemeesters voor hem ‘geen prioriteit’.

Roemer, die een burgemeesterschap bij zijn vertrek al niet uitsloot, belandt in Heerlen in een warm bad. In de gemeenteraad is de SP al jaren veruit de grootste en in de bankjes zal hij een bekend gezicht aantreffen: dat van SP-partijvoorzitter Ron Meyer. Meyer is sinds jaar en dag fractievoorzitter in Heerlen en opnieuw lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen komende week. Roemer (55) kan putten uit zijn ervaringen als raadslid en wethouder in Boxmeer.

Hoe lang de SP’er aanblijft, is onduidelijk. Hij vervangt Ralf Krewinkel die zijn taken voorlopig neerlegt vanwege de ernstige ziekte van zijn zoon. Roemers eerste klus: de collegevorming in goede banen leiden. Het bleef lang onduidelijk of de raadsverkiezingen in Heerlen door zouden gaan vanwege een op handen zijnde fusie met Landgraaf. Het kabinet zette eind vorig jaar een streep door die plannen. Het is aan Roemer om de plooien die dat besluit veroorzaakte glad te strijken.