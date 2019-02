Roemenië verzet zich fel tegen de benoeming van deze Roemeense in een Europese topfunctie

Wat hebben corruptie in Roemenië en een Brusselse stoelendans om een topfunctie met elkaar te maken? Die twee fenomenen komen dezer dagen op wonderlijke wijze samen in de benoemingsprocedure voor de eerste hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

Intussen is het aantal deelnemende landen aan dat EOM aangezwollen tot 22. Nederland wilde onder Rutte II niet meedoen, maar heeft zich onder Rutte III alsnog aangesloten, onder druk van regeringspartij D66. Het instituut zou eind volgend jaar in functie moeten zijn, in Luxemburg.

Een van de kandidaten is de Roemeense Laura Codruta Kövesi, die als fanatiek corruptiebestrijder vorig jaar werd weggejaagd door de sociaal-democratische regering in haar land. Door haar kandidatuur is zowel Brussel als Boekarest opeens in rep en roer over deze op het eerste gezicht doodsaaie ‘strijd’ om een nieuwe topfunctie. De andere kandidaten zijn Fransman ­Jean-François Bohnert en Duitser Andrés Ritter. Dinsdag werden ze alle drie gehoord door het Europees Parlement.

Verkiezingsfraude

Kövesi was tot vorig jaar zomer hoofd van het Roemeense anticorruptie-directoraat, en wist in die functie tal van hoogwaardigheidsbekleders veroordeeld te krijgen. Dat was tegen het zere been van de regerende sociaal-democraten, en vooral van de machthebber in die partij, Liviu Dragnea. Deze zakenman en politicus mocht in 2016 geen premier worden wegens een veroordeling voor verkiezingsfraude.

Je ziet het niet vaak in Brussel, lidstaten die zich zo fel verzetten tegen de benoeming van een landgenoot op een topfunctie

De regering stuurde Kövesi de laan uit en probeerde haar werk zelfs deels ongedaan te maken met amnestie­regelingen. Dat was weer tegen het zere been van de Europese Commissie. In november kwam die met een kritisch rapport over de afglijdende rechtsstaat in Roemenië, momenteel roulerend EU-voorzitter.

Dat die kritiek de Roemeense regering niet zo veel lijkt te kunnen schelen, blijkt wel uit de felle campagne die ze voert tegen de EOM-kandidatuur van Kövesi. Justitieminister Tudorel ­Toader, de man achter Kövesi’s ontslag, stuurde begin deze maand een brief aan EU-ambtgenoten, waarin hij Kövesi totaal afbrandde.

Je ziet het niet vaak in Brussel, lidstaten die zich zo fel verzetten tegen de benoeming van een landgenoot op een topfunctie. Een eerder geval deed zich voor in maart 2017, toen Polen als enige was gekant tegen verlenging van de ambtstermijn van raadsvoorzitter ­Donald Tusk.