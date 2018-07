Roemenië pakt kritisch nummerbord af

In Zweden mogen automobilisten hun kenteken aanpassen, dus Stefanescu koos voor de tekst MUIEPSD. De laatste drie letters staan voor de sociaal-democratische regeringspartij in Roemenië, en het woord muie is een vulgair geformuleerde uitnodiging tot orale seks.

Stefanescu reed half juli zijn geboorteland in. Op sociale media plaatste hij sindsdien filmpjes van mensen die zijn auto op diverse plaatsen met gejuich ontvingen. Naar eigen zeggen werd hij meerdere malen door de politie staande gehouden, maar mocht hij telkens weer doorrijden.

De PSD is zowel gehaat als geliefd. De partij verhoogt de pensioenen en het minimumloon, maar zou ook erg corrupt zijn. Partijleider Liviu Dragnea kan zelf geen premier zijn omdat hij is veroordeeld wegens machtsmisbruik en verkiezingsfraude.

Deze week had de Roemeense politie genoeg van Stefanescu’s actie. Maandag schroefde de politie in Boekarest zijn nummerplaten los en nam zijn rijbewijs in. Het zou niet toegestaan zijn om met aangepaste nummerplaten in Roemenië te rijden. Stefanescu heeft de politie gisteren dan weer aangeklaagd voor het vasthouden van zijn achtjarige zoontje toen hijzelf verhoord werd.

Ook de Zweedse ambassade in Boekarest heeft zich in de discussie gemengd. Als een land de aangepaste kentekenplaat niet accepteert, moet een Zweed eerst de kans krijgen het origineel terug te plaatsen zodat hij door kan rijden, vindt de ambassade. Doorrijden kan Stefanescu voorlopig niet, maar aandacht trekt zijn eenmansdemonstratie des te meer.

