Roemeense die strijdt tegen corruptie mag het land niet uit

De Roemeense die in de race is voor de functie van Europese fraude-aanklager, wordt nu in eigen land vervolgd wegens corruptie. Ze mag niet met de media praten en ze mag het land niet verlaten.

De aanklacht tegen Laura Kövesi lijkt een poging van de sociaal-democratische regering om haar kandidatuur dwars te zitten. Samen met een Fransman en een Duitser strijdt ze om hoofdaanklager van het Europese Openbaar Ministerie (EOM) te worden. Dit instituut werd in 2017 in het leven geroepen en is vooral bedoeld om fraude op te sporen en te vervolgen. Kövesi geldt als topfavoriet voor de functie.

Bergafwaarts De Roemeense bond in eigen land op resolute wijze de strijd aan tegen corruptie. Ze stond van 2013 tot 2018 aan het hoofd van het DNA, het anti-corruptiebureau. In die hoedanigheid hielp ze tal van hoogwaardigheidsbekleders vervolgen, onder wie de machtige leider van de sociaal-democraten, Liviu Dragnea. Hij werd schuldig bevonden aan stemfraude en corruptie. Het betekende weinig goeds voor Kövesi. Vorig jaar juli werd ze uit haar ambt gezet door de sociaal-democratische regering. De beslissing werd gesteund door het constitutionele hof. Maar de bevolking was het duidelijk niet eens met die beslissing. Dagenlang werd er geprotesteerd in hoofdstad Boekarest. Volgens de minister van justitie, Tudorel Toader, had Kövesi’s ontslag destijds niets te maken met haar vervolging van corrupte politici. Toader wees erop dat het anti-corruptiebureau zich niet aan de wet hield. Sinds die tijd, zo stelt de Europese Commissie, gaat het snel bergafwaarts met de rechtsstaat in Roemenië. De Roemeense regering zette een nieuw agentschap (SIIJ) op waar aanklagers de taak kregen ambtenaren te screenen. De Europese Commissie reageerde hier zeer kritisch op, en wees op politieke beïnvloeding. De aanklacht tegen Kövesi is afkomstig van het SIIJ. Ze zou steekpenningen hebben aangenomen, haar functie hebben misbruikt en een valse verklaring hebben afgegeven.

Illiberaal De Roemeense mag het land niet verlaten, en niet over de zaak spreken in het openbaar. “Ik mag niets zeggen”, zei Kövesi donderdagavond laat tegen journalisten. “Ik denk dat deze maatregel bedoeld is om me de mond te snoeren, en om iedereen die binnen het justitiële apparaat zijn of haar functie naar behoren doet, lastig te vallen.” De Europese Commissie heeft in november in een kritisch rapport al zijn zorgen geuit over Roemenië vanwege de illiberale koers die het land lijkt in te zetten in navolging van Polen en Hongarije.

