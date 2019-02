Rijswijkse VVD is boos over klimaatmaatregelen en stapt uit het college

De fractie van de VVD in Rijswijk (Zuid-Holland) vindt dat coalitiegenoten GroenLinks en Wij.Rijswijk te hard van stapel lopen. Steen des aanstoots is een voorgestelde energievisie. Die komt de lokale VVD te vroeg, ze zegt te willen wachten met afspraken over veranderingen van het energiegebruik tot de discussies over een landelijk klimaatakkoord zijn beslecht. GroenLinks en Wij.Rijswijk negeren die wens, zegt de VVD, terwijl zij de steun heeft van de oppositie in Rijswijk.

Lees verder na de advertentie

Deze week zou de Rijswijkse gemeenteraad stemmen over de energievisie, een pakket maatregelen om de gemeente voor 2040 van het gas af te krijgen. Voor GroenLinks was het onbespreekbaar om die stemming uit te stellen.

Het opstappen van de VVD is opvallend. De partij zit sinds 1948 vrijwel onafgebroken in het college van Rijswijk. “Dat toont aan hoe belangrijk wij dit onderwerp vinden, dit is voor ons een grote stap”, zegt VVD-fractievoorzitter Coen Sleddering. De VVD hoopt dat haar stap opnieuw een discussie op gang brengt. Ze vindt dat er wel iets moet gebeuren op het gebied van het klimaat, zegt Sleddering, maar wel op een ‘verantwoorde manier’.

Het moet eerst duidelijk zijn wie de kosten van het verduurzamen op zich nemen Coen Sleddering, VVD

“Het moet eerst duidelijk zijn wie de kosten van het verduurzamen op zich nemen, zodat we dit kunnen uitleggen aan de burger”, zegt Sleddering. De VVD wil haar handtekening pas zetten als het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten landelijke afspraken over de kosten hebben gemaakt.

‘Niet constructief’ Fractievoorzitter Marieke Alberts van GroenLinks reageert teleurgesteld. Ze noemt de Rijswijkse VVD op dit onderwerp al langer ‘niet constructief’. Alberts stelt dat het opstappen van de VVD alleen maar negatieve gevolgen heeft en dat er kostbare tijd verloren gaat nu de gemeente tijdelijk onbestuurbaar is. “De VVD zet belangrijke stappen om Rijswijk te verduurzamen on hold. Blijkbaar is dat wat ze wil.” Volgens Alberts heeft GroenLinks de toezegging gedaan om de nadere concrete uitwerking van de plannen steeds te behandelen in de gemeenteraad. “De energievisie was alleen een inventarisatie van de mogelijkheden, de uitvoering stond nog niet vast", zegt Alberts. “De timing van de VVD is daarom gek. Juist van die partij zou je meer bestuurlijke verantwoordelijkheid verwachten.” Morgen biedt VVD-wethouder Jorke van der Pol zijn ontslag aan in de raad. Zonder de VVD heeft de coalitie in Rijswijk geen meerderheid in de gemeenteraad. Oppositiepartij Beter Voor Rijswijk (BVR), de grootste partij in de raad, wil proberen een nieuw college te vormen.

Lees ook: