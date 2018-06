Richtingenstrijd bij plan voor gezamenlijke EU-defensie

De twee visies botsen nadrukkelijk nu er een Frans plan op tafel ligt voor een Europese interventiemacht. Parijs lanceerde dit initiatief deze week tijdens een vergadering van de EU-ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg. Een select gezelschap, waaronder Groot-Brittannië, Nederland en Spanje, zal afspraken maken om in de toekomst makkelijker via gelegenheidscoalities overzeese militaire operaties uit te voeren.

Cruciaal is dat de Fransen hun interventiemacht volledig gescheiden houden van alle plannen die de EU heeft voor nauwere militaire samenwerking. Op die manier kan Groot-Brittannië ook na de brexit zonder problemen meedoen. Londen en Parijs zijn namelijk de enige twee Europese landen die de middelen en de risicobereidheid hebben om een leidende rol tijdens een overzeese militaire operatie op zich te nemen.

Ondanks de me­nings­ver­schil­len klonk er vooral optimisme over Europese militaire samenwerking

Duitsland wil ook aan het Franse plan deelnemen, maar heeft daarbij wel de wens uitgesproken de interventiemacht onder te brengen bij de militaire tak van de EU, die vooralsnog vooral op papier bestaat.

Door beleidsambtenaren gedomineerde organisatie Frankrijk voelt daar weinig voor. Het zou waarschijnlijk betekenen dat er van een daadwerkelijke risicovolle missie nooit veel terecht komt. Duitsland staat erom bekend dat het extreem terughoudend is om zijn militairen aan gevaar bloot te stellen. En de EU is in tegenstelling tot de Navo een door beleidsambtenaren en juristen gedomineerde organisatie, die niet is ingericht op risicovolle ondernemingen ver van huis. Frankrijk maakte deze week subtiel duidelijk aan de EU wie er wat te zeggen heeft over militaire operaties. Het land presenteerde zijn interventiemacht op hetzelfde moment dat EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini de pers wilde vertellen over alle vorderingen op het gebied van EU-defensiesamenwerking. Ondanks de meningsverschillen klonk er bij de Europese top vooral optimisme over militaire samenwerking. Volgens Mogherini ‘is de vooruitgang die we dit jaar geboekt hebben indrukwekkend’. Secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg schoof ook aan, en roemde de goede verstandhouding tussen de EU en de Navo. Daarbij doelen ze vooral op de gezamenlijke plannen om militair materieel sneller door Europa te vervoeren. De Navo wil in noodgevallen snel eenheden vanuit de VS of West-Europa naar de oostgrens met Rusland verplaatsen. Maar tijdens oefeningen kwamen de afgelopen jaren talloze barrières aan het licht.

Zelfstandige militaire operaties Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt er bij de bouw van bruggen bijvoorbeeld niet meer nagedacht of er wel zware tanks overheen kunnen rijden. Ook gelden er allerlei strenge regels en stroperige procedures voor het vervoer van wapens en munitie over landsgrenzen. In Duitsland moeten zelfs individuele deelstaten alle papieren beoordelen. Omdat deze barrières niet van puur militaire aard zijn, heeft de Navo de EU nodig om ze te slechten. Dat lijkt ook te gaan gebeuren. In de ontwerpbegroting voor de periode 2021-2027 wil de Europese Commissie jaarlijks bijna een miljard euro uittrekken om civiele infrastructuur geschikt te maken voor militair transport. De defensietak van de EU gaat ook de Europese defensie-industrie bevorderen. De Commissie wil in de ontwerpbegroting jaarlijks ruim 2 miljard euro uittrekken voor onderzoek en de ontwikkeling van prototypes van wapens. Die wapens zouden de EU eigenlijk in staat moeten stellen om zelfstandig veeleisende militaire operaties uit te voeren, zo schreef de Europese Commissie vorig jaar. De Unie zou dan niet meer afhankelijk zijn van Britse of Amerikaanse hulp. Maar met zijn nieuwe interventiemacht kiest Frankrijk ervoor de banden met deze bewezen strijdbare partners niet op het spel te zetten. Daarmee is de militaire tak van de EU gedegradeerd tot een ondersteunende rol.

