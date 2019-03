Thorbecke zette in 1848 de toon met de politieke ontmanning van de koning, Pierson volgde omstreeks 1900 met het optuigen van de eerste sociale rechten, Cort van der Linden gaf het democratisch stelsel in 1917 een grote stoot met de uitbreiding van politieke rechten, Marchant maakte het werk twee jaar later nagenoeg af met het actieve kiesrecht voor vrouwen.

Lees verder na de advertentie

Revoluties beginnen in ons land niet op straat, maar in de hoofden van een liberale voorhoede.

Revoluties beginnen in ons land niet op straat, maar in de hoofden van een liberale voorhoede en dan meestal net op tijd, als het met de opstandigheid in de samenleving menens dreigt te worden. Dat is niet alleen een kwestie van lijfsbehoud. De liberale politici die tijdig de bakens wisten te verzetten, handelden ook met gevoel voor de tijdgeest en uit idealisme.

Onbeteugeld kapitalisme Zo schreef Van der Linden tegen het eind van de negentiende eeuw dat ‘vrijheid te vaak wordt opgevat als absolute vrijheid van handelen, in plaats van de vrijheid bij te dragen aan de ontwikkeling van het geheel’. Jetten sprak nu over ‘de Nederlandse belofte, een vrij en waardig bestaan voor iedereen’, een equivalent van de Amerikaanse Droom. De overeenkomst is dat zij de ­ontoereikendheid onderkenden van het liberale laissez faire, het onbeteugelde kapitalisme. Van der Linden constateerde eenvoudigweg dat er met het vrijemarktdenken weinig viel uit te richten tegen de sociale ellende, die de industriële revolutie voor de grote massa van werklieden en hun gezinnen meebracht. Hoezeer ook een vloek in de liberale kerk van die dagen, tussenkomst van de overheid was geboden. Hij vond dat urgent. Als de liberalen niet ingrepen, zouden ­anderen dat doen, schreef hij in 1886. Daarmee doelde hij op de revolutionaire socialisten, die naar hij vreesde de menselijke vrijheid te gronde zouden richten. Vanuit dat politieke ­motief is goed te verklaren waarom vooral D66 zich van meet af aan het krachtigst teweer heeft gesteld tegen het populisme als kracht die de democratie bedreigt. Jetten lijkt meer dan zijn voorganger Pechtold aan te voelen dat je het niet bij woorden alleen kunt laten. Net als Cort van der Linden in zijn ­dagen richt hij zich op de ongelijkheid in vermogens, die als vanzelf groeit (met geld maak je geld) en de samenleving uit elkaar trekt. Het gegeven dat de rijkste 10 procent twee derde van het vermogen bezit is een gegronde reden vermogens boven een miljoen zwaarder te belasten.

Radicale afsplitsing Jetten is na de lancering van zo’n miljonairsbelasting in De Witte niet buitengewipt, zoals de Belgen zeggen. Dat overkwam ruim een eeuw terug wel bijna premier Pierson, nadat zijn ‘kabinet van sociale rechtvaardigheid’ een vermogens- en bedrijfsbelasting had ingevoerd. Een aantal Haagse plutocraten wilde hem terstond als lid van de sociëteit deballoteren. Dat lukte net niet. De critici stonden wel ­demonstratief op als Pierson binnenkwam. De liberale ideologie loopt met haar individuele zelf­red­zaam­heid en economische vrijheid op haar grenzen en schept een opstandige stemming, waarin politieke tinnegieters en poseurs hun kansen zien. Pierson had ook critici die vonden dat hij niet ver genoeg ging, onder wie Arnold Kerdijk, naar wie de lezing is genoemd die Jetten afstak. Kerdijk was in 1901 een van de oprichters van de Vrijzinnig-Democratische Bond, een radicale afsplitsing van de liberale stroming, die als voorloper van D66 kan worden beschouwd. De tijd waarin dit gebeurde is, gemeten naar de dynamiek der dingen als gevolg van industrialisatie, technologische revoluties en urbanisatie, vergelijkbaar met de onze. Die dynamiek weerspiegelde zich op het politieke erf, waar nieuwe, zelfbewuste spelers zich aandienden en oude stromingen, zoals de liberale, uiteenvielen. Nu is er weer zo’n moment waarop de liberale ideologie met haar individuele zelfredzaamheid en economische vrijheid op haar grenzen loopt en een opstandige stemming schept, waarin politieke tinnegieters en poseurs hun kansen zien.