Reuters-journalisten vrijgelaten in Myanmar, net als duizenden anderen

President Win Myint verleende vorige maand ruim negenduizend gevangenen, onder wie zestien buitenlanders, gratie. Het is gebruikelijk in Myanmar dat de autoriteiten gevangenen vrijlaten ‘als gebaar naar het nieuwe jaar van Myanmar’, dat begon op 17 april.

Wa Lone (33) en Kyaw Soe Oo (29) werden in 2017 opgepakt. In september vorig jaar werden ze veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het overtreden van de wet op de staatsgeheimen. Wereldwijd ontstond verontwaardiging over zowel de arrestatie als de jarenlange straf die het tweetal werd opgelegd. ‘Wij weten dat we niets verkeerd hebben gedaan. Ik ben niet bang. Ik geloof in gerechtigheid, democratie en vrijheid', zei Wa Lone nadat de strafmaat bekend was gemaakt.

De journalisten wonnen voor hun berichtgeving over mensenrechtenschendingen jegens de Rohingya-moslims in Myanmar afgelopen april de prestigieuze Pulitzer Prize. De Myanmarese leider Aung San Suu Kyi heeft altijd geweigerd zich uit te spreken over het lot van de twee journalisten, hetgeen haar op veel kritiek kwam te staan.

