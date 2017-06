Republikeinse senatoren dreigen mildere 'Trumpcare' te torpederen

Het uur van de waarheid nadert voor het Amerikaanse zorgstelsel dat onder president Barack Obama werd ingevoerd. In de Senaat is een wetsontwerp ingediend dat belangrijke onderdelen ervan afschaft.

Het is een variatie op de wet met de bijnaam 'Trumpcare' die eerder door het Huis van Afgevaardigden kwam, en die veel kritiek kreeg omdat er op termijn ruim twintig miljoen minder Amerikanen verzekerd zouden zijn. De versie van de Senaat haalt nu enkele scherpe kanten van die wet af. Maar volgens de Democraten blijft het een bezuiniging op de zorg voor arme Amerikanen die via de belastingen ten goede komt aan rijke Amerikanen.

In het Huis van Afgevaardigden redde de wet het maar net, door onenigheid in de Republikeinse fractie. In de Senaat speelt datzelfde probleem. Zeker vier Republikeinen toonden zich gisteren ongelukkig met het voorstel. En dat terwijl drie tegenstanders al genoeg zijn om, samen met de unaniem afwijzende Democratische senatoren, de wet te laten sneuvelen.

Het voorstel stuit op bezwaren bij zeker vier Republikeinen. Dat zijn er te veel

Populair onderdeel Net als de versie van het Huis, schaft het wetsontwerp in de Senaat de verplichting af om een zorgverzekering te hebben. Wie zich individueel wil verzekeren, kan nog steeds subsidie krijgen, maar niet zo veel als onder Obamacare. Verzekeraars mogen ouderen veel hogere premies gaan rekenen. Aan het opnemen van de armste groepen in het overheidsziekenfonds Medicaid, dat praktisch gratis zorg biedt, komt op de lange termijn een einde. Wel handhaaft het ontwerp in de Senaat een populair onderdeel van Obamacare: dat verzekeraars niemand mogen weigeren omdat hij of zij al ziek is. Sommige senatoren vinden dat de Republikeinen, zoals beloofd, Obamacare totaal moeten afschaffen. Anderen zijn juist bang dat te veel mensen zich niet meer willen of kunnen verzekeren. Hoeveel dat er zijn, en of de wet zorgt voor lagere premies en minder overheidsuitgaven, dat is het begrotingsbureau van het Congres nog aan het uitrekenen. Ondanks het ingrijpende karakter van de wet wil fractieleider Mitch McConnell volgende week al laten stemmen. Als het ontwerp wordt aangenomen, moet het door het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd, of er moet tussen beide huizen van het Congres een compromis worden gesloten.

