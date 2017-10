Republikeinse senator Jeff Flake is 'roekeloos' gedrag van Trump zat

“Voor een Republikein als ik is er vermoedelijk geen plaats in het huidige Republikeinse klimaat of in de huidige Republikeinse partij”, zei Flake dinsdagmiddag in een interview. “De weg die ik zou moeten bewandelen om de Republikeinse nominatie te krijgen is een weg die ik niet wil bewandelen.”

Later op de dag uitte hij in een toespraak voor de Senaat felle kritiek op president Trump en de koers van de Republikeinse partij. “De Amerikaanse politiek is gewend geraakt aan roekeloos, onbeheerst en onwaardig gedrag van het Witte Huis”, zei Flake. “Het gevoel zondebok te zijn en het kleineren dreigen ons te veranderen in bange, achteromkijkende mensen.”

De senator ligt al langer overhoop met Trump. Hij steunde Trumps nominatie voor het presidentschap niet. En in een boek dat hij dit jaar publiceerde, schreef hij dat hij zich zorgen maakt over het nationalisme, populisme en de xenofobie die volgens hem het conservatisme onder druk zetten. Desondanks stemde hij wel geregeld voor plannen van Trump.

Trump reageerde verbolgen op de kritiek. Toen de rechtsere Kelli Ward zich presenteerde als tegenkandidaat in Arizona, schaarde de president zich achter haar en kleineerde hij Flake op Twitter. “Flake is ZWAK op grenscontrole, criminaliteit en stelt niets voor in de Senaat. Hij is giftig!”