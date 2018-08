Republikeinse politicus John McCain (81) overleden

"Toen hij overleed waren zijn vrouw Cindy en hun familie bij de senator aanwezig. Ten tijde van zijn dood heeft hij de Verenigde Staten van Amerika zestig jaar trouw gediend'', luidt de verklaring uit Washington. Zijn vrouw schrijft dat haar man heenging 'op de manier zoals hij leefde, onder zijn eigen voorwaarden, omringd door de mensen van wie hij hield, op de plek waar hij het meest van hield'.

McCain had een agressieve hersentumor en hij wist al dat de prognose slecht was. De diagnose werd een jaar geleden gesteld. Eerder was McCain, Vietnamveteraan en oorlogsheld, al behandeld wegens huidkanker. Ondanks de nieuwe fysieke tegenslag in 2017 bleef hij politiek actief en uitgesproken.

"Hij was een vriend die ik erg ga missen'', laat George W. Bush in een verklaring weten. "John McCain was een man van diepe overtuiging en een patriot van de hoogste orde'', aldus de voormalige president.

Oud-president Barack Obama, van wie McCain de presidentsverkiezingen verloor in 2008, laat weten dat maar weinigen zo op de proef zijn gesteld als hij. "Maar we kunnen allemaal streven naar de moed om het algemeen belang boven dat van ons te stellen. John heeft ons op zijn best laten zien wat dat betekent.''

Oorlogsheld

De conservatieve Amerikaanse militair en politicus John McCain werd oorlogsheld als krijgsgevangene en een machtig politicus, ondanks mislukte pogingen president te worden. Hij kwam uit een familie van marinemensen en zowel zijn vader als grootvader waren admiraal. Hij werd op 29 augustus 1936 geboren in de Kanaalzone van de VS in Panama. McCain leek lange tijd ook zijn hele leven bij de marine door te brengen.

Nadat hij in 1958 zijn opleiding had voltooid, vocht hij onder meer als marinepiloot in de Vietnamoorlog. Hij verloor twee keer bijna het leven en werd in 1967 krijgsgevangen gemaakt in Noord-Vietnam. Hij onderging 5,5 jaar martelingen en gevangenschap, twee jaar in eenzame opsluiting. McCain weigerde in 1968 een aanbod van de Noord-Vietnamezen om vrij te komen, omdat zijn vader bevelhebber van de Amerikaanse troepen in de regio was geworden. McCain eiste dat alle krijgsgevangenen die voor hem gepakt waren, ook vrij zouden komen.

McCain in 2008 als presidentskandidaat samen met toenmalig Amerikaans president George W. Bush. © AFP

Hij keerde in 1973 terug als oorlogsheld. In 1977 werd hij contactpersoon tussen de marine en de Senaat. Met zijn tweede huwelijk in 1980 met een rijke vrouw uit Arizona, Cindy Lou Hensley, kwam McCains politieke carrière echt op stoom.