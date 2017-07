Republikeinen gaan door met aanval op Obamacare

Nadat de stemmen staakten over het voeren van een debat over een nieuwe zorgwet, bracht vice-president Mike Pence een doorslaggevende stem uit. Maar hoe die zorgwet er uit gaat zien, en of de Verenigde Staten werkelijk afscheid nemen van Obamacare, was nog onduidelijk. Want over het alternatief zijn de Republikeinen, die in de Senaat 52 van de 100 stemmen hebben, het onderling niet eens.

Tussen de verschillende Republikeinse kampen is nog geen compromis gevonden

Nu er toch een debat is begonnen over de nieuwe gezondheidswet, kan deze met amendementen geheel worden herschreven. De Democraten zullen unaniem tegen elke verzwakking stemmen van Obamacare, dat zorgverzekeringen verplicht stelt en verzekeraars verplicht iedereen te accepteren. Miljoenen Amerikanen die geen verzekering hadden via hun werkgever, konden zich dankzij Obamacare individueel verzekeren. Als ze een laag inkomen hebben, worden ze verzekerd via het staatsziekenfonds Medicaid.

Veel Republikeinse senatoren willen van die verplichtingen af. Anderen vrezen dat teveel mensen de premies van de vrije markt niet zullen kunnen betalen, omdat ze te weinig verdienen of omdat ze gezondheidsproblemen hebben die tot een hoge premie leiden. Tussen die kampen is nog geen compromis gevonden waar de minimaal benodigde vijftig Republikeinse senatoren genoegen mee nemen.

Compromis Het enige wat de Republikeinen nog niet hebben geprobeerd, is een compromis sluiten met de Democraten. Maar na afloop van de stemming kregen ze een hartstochtelijke oproep daartoe te horen van een van hun prominentste leden, John McCain. Hij was voor de stemming speciaal naar Washington gekomen. Bij McCain is een ernstige vorm van hersenkanker geconstateerd. Als McCain zoals hij suggereerde tegen een wet stemt die de komende dagen al improviserend tot stand komt, zijn er nog maar twee andere Republikeinse tegenstemmers nodig om de discussie over de zorg in Amerika terug bij af te brengen.

