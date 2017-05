Republikein wint verkiezingen ondanks molesteren journalist

De Republikein Greg Gianforte deed mee aan de speciale verkiezingen in de noordwestelijke Amerikaanse staat voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden. Tijdens een campagnebijeenkomst een paar dagen geleden, werkte hij de politiek correspondent Ben Jacobs van de Britse krant The Guardian tegen de grond.

Van het incident bestaat een bandopname waarop een furieuze Gianforte te horen is, die Jacobs toeschreeuwt dat hij 'spuugzat is van lui als jij' en dat de journalist moet ‘opsodemieteren’, nadat die hem vragen stelde over de omstreden plannen die de Republikeinen hebben met de Amerikaanse gezondheidszorg en de vervanging van Obamacare.

Vragen waar Gianforte geen zin in had, maar de journalist hield voet bij stuk, waarna de politicus hem “met twee handen in zijn nek greep en hem op de grond smeet”, getuigde een journalist van Fox die erbij was. De geschokte correspondent hield er een kapotte bril aan over, maar geen ernstig lichamelijk letsel.

Pas bijna 24 uur later, nadat duidelijk werd dat hij de verkiezingen had gewonnen, maakte Gianforte excuses in zijn over­win­nings­toe­spraak.

Na het incident gaf de politicus in een verklaring in eerste instantie de journalist de schuld, en hield zich een dag lang schuil. Gianforte liet weten dat Jacobs zonder toestemming was binnengekomen en zich agressief gedroeg. Pas bijna 24 uur later, nadat duidelijk werd dat hij de verkiezingen had gewonnen, maakte Gianforte excuses in zijn overwinningstoespraak. Hij ‘had er spijt van’, het was ‘een vergissing’ en hij had ‘zijn lesje geleerd’. “Het spijt me, meneer Jacobs”, zei de Republikein.

Maar daarmee is de kous nog niet af. Hoe dan ook moet Gianforte, een rijke zakenman in de technologiesector, de komende maand voor de rechter verschijnen vanwege zijn vergrijp. Daarop staat een maximale celstraf van zes maanden en een boete van 500 dollar. Justitie is nog bezig de zwaarte van de aanklacht te bepalen.

Op de uitslag van de verkiezingen lijkt het incident weinig effect te hebben gehad. Ongeveer een derde van de kiezers had sowieso al gestemd voor de mishandeling plaatsvond, en veel Republikeinse kiezers leken Gianforte zijn wangedrag te vergeven. De Republikein lag ook in de peilingen al voor.

Rob Quist, een banjospelende folkzanger bij de Mission Mountain Wood Band, nam het voor de Democraten op tegen Gianforte en wist 43 procent van de stemmen te scoren. © AFP

In Montana ging het om een speciale tussentijdse verkiezingen om een zetel in het Huis van Afgevaardigden die al twintig jaar door een Republikein wordt bezet. Die zetel was vrijgekomen door Trumps benoeming van de Republikein Ryan Zinke als minister van binnenlandse zaken.

Gianforte won de stembusgang met zo’n 51 procent, tegenover 43 procent voor zijn Democratische tegenstander Rob Quist. Deze voormalige zanger en banjospeler van een folkband, is een nieuweling in de politiek. De staat Montana heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om het verkiezen van non-conformistische politici, dus de Democraten hoopten dat dat ook dit keer zou opgaan voor Quist met zijn onafscheidelijke cowboyhoed.

De verkiezingen in Montana werden gezien als een graadmeter voor de populariteit van Trump en zijn Republikeinse partij.

Maar de Democraat kreeg meteen aan het begin van zijn campagne veel last van aanvallen van de Republikeinen, die verhalen verspreidden over zijn financiële problemen en belastingachterstanden. Ook werd hij weggezet als handlanger van Nancy Pelosi, een top-Democrate uit de linkervleugel van de partij. Quists campagne kwam later alsnog behoorlijk op gang, vooral door harde kritiek op Trumps alternatieve plannen voor Obamacare, maar de schade bleek niet meer in te halen.

Montana ligt langs de grens tussen de VS en Canada. De staat stemt meestal Republikeins en ging vorig jaar naar presidentskandidaat Donald Trump, maar Montana heeft wel een Democraat als gouverneur, en dat al sinds 2005.

De verkiezingen hier werden gezien als een graadmeter voor de populariteit van Trump en zijn Republikeinse partij. De Democraten hopen dat zij volgend jaar tijdens de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, de Republikeinen hun meerderheid van 24 zetels weer afhandig kunnen maken. Maar de uitslag in Montana geeft de Democraten vooralsnog weinig hoop op dit scenario.

