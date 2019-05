Rellen over verkiezingsuitslag storten Indonesië in onzekerheid

Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn rellen uitgebroken in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Aanleiding was de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen die, na ruim een maand tellen, in de nacht van maandag op dinsdag bekend werd gemaakt. Aanhangers van de verliezer, oud-generaal Prabowo Subianto, trokken naar het centrum van Jakarta om te protesteren.

Betogers probeerden onder meer het hoofdkwartier van de toezichthouder op de verkiezingen binnen te dringen, staken tientallen voertuigen in brand en gooiden stenen, rotjes en molotovcocktails naar de oproerpolitie. De agenten reageerden daarop met waterkanonnen, traangasgranaten en rubberkogels. In twee dagen van protest vielen er zeker zes doden en tweehonderd gewonden.

Dat president Jokowi ruimschoots had gezegevierd, was eigenlijk al meteen na de verkiezingen half april duidelijk geworden, op grond van doorgaans betrouwbare steekproefsgewijze tellingen. Maar dinsdag werd het officieel bevestigd. Jokowi bleek 55,5 procent van de stemmen te hebben gekregen, tegen 45,5 procent voor zijn uitdager Prabowo.

Provocateurs

De ex-generaal riep beide kampen op geweld te vermijden. Tegelijk legden de Indonesische autoriteiten in delen van de archipel sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp aan banden om opruiende geruchten tegen te gaan. Het posten van foto’s en video’s was niet of nog maar beperkt mogelijk. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat provocateurs de rellen uitlokten en dat betogers werden betaald om mee te doen. Bij het fouilleren van demonstranten zouden enveloppen met geld zijn aangetroffen. “Dit is niet spontaan”, aldus een politiewoordvoerder.

De verkiezingsstrijd in Indonesië ging vooral over de economie en de rol van de islam. Van oudsher staat het Zuidoost-Aziatische land bekend om zijn relatief gematigde islam, maar sinds de val van dictator Soeharto in 1998 en de democratisering die daarop volgde, drukken conservatieve moslims een steeds groter stempel op de samenleving. Zo sloot Prabowo een pact met islamisten en probeerde hij zichzelf op te werpen als de vroomste moslim.

In reactie daarop benoemde de gematigde Jokowi een conservatieve moslimgeestelijke als running mate. Ook ging hij vlak voor de stembusgang nog snel even op pelgrimage naar Mekka, om te laten zien dat ook hij een goede moslim is.