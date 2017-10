Rel tussen Turkije en de VS om visa

Directe aanleiding daartoe was de arrestatie van een medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul afgelopen week. Metin Topuz is Turks burger, maar werkt al meer dan twintig jaar voor de Amerikanen. Volgens de Turken heeft hij in 2013 veel telefonisch contact gehad met prominente figuren binnen de Gülen-beweging, die volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep zat.

Topuz is niet de enige. The New York Times berichtte dit weekend dat zeker een tiental Amerikaanse burgers vastzit vanwege vermeende banden met Gülen. Het meest bekende geval is dat van de Amerikaanse pastor Andrew Brunson. Erdogan hintte eerder op een mogelijke uitwisselingsdeal waarin Turkije de pastor zou laten gaan na uitlevering van de in de VS woonachtige Fethullah Gülen.