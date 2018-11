Rel over ‘jammerlijke klunzigheid’ bij ontvangst Servië en Kosovo in Parijs

Tot zijn afgrijzen zag de Servische president Vucic bij aankomst dat zijn rivaal Thaci van Kosovo op de tweede rij zat, dicht bij de Franse gastheer president Macron. En vlak achter de Russische president Poetin, nota bene een bondgenoot van Servië in de strijd tegen de erkenning van Kosovo als onafhankelijke staat. Vucic zelf moest genoegen nemen met een plek op de derde rij.

Lees verder na de advertentie

Media in Kosovo prezen hun leider dat hij zo dichtbij had weten te komen, terwijl hun collega’s in Belgrado schande spraken van de vernedering die hun land te beurt was gevallen. Servië streed in de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van de Fransen. Het land verloor een derde van zijn bevolking.

Diep door het stof Vucic dacht aanvankelijk dat de volgorde alfabetisch was. “Dat de Kroatische president dichtbij zat, kan ik begrijpen, vanwege ‘Croatia’, al vocht Kroatië aan de andere kant”, merkte hij op. Maar in Vucic’ buurt zaten vertegenwoordigers van Oostenrijk en Letland. “En de L en de S liggen niet zo dicht bij elkaar.” De Franse ambassadeur in Belgrado is al twee keer diep door het stof gegaan. “Ik herhaal dat er geen enkele bedoeling was om president Vucic of het Servische volk te beledigen. Het was een jammerlijke klunzigheid”, zei hij maandag, nota bene bij de opening van een expositie getiteld ‘Het einde van de Eerste Wereldoorlog’, in het Servisch Historisch Museum. Intussen werd een monument voor Frankrijk, in 1930 als dankbetuiging geplaatst in het centrum van Belgrado, bij wijze van protest met zwarte graffiti beklad. De Kosovaarse president Thaci buit zijn plek op het wereldtoneel intussen ten volle uit. Hij plaatste foto’s van zichzelf in gesprek met Vladimir Poetin op Twitter, en maakte gewag van de eerste ontmoeting tussen de presidenten van Rusland en Kosovo ooit.

Lees ook: