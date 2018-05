Rekenkamer weet niet of de burger waar voor zijn geld krijgt

Visser gebruikte de jaarlijkse aanbieding van het onderzoek van de Rekenkamer naar de jaarverslagen van de ministeries – elk jaar op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei – om een lans te breken voor een diepergaand onderzoek van het optreden van ministers.

Unieke score

De Nederlandse overheid slaagt er in een, internationaal bezien, unieke score te halen rond de rechtmatigheid van uitgaven. 99,5 procent van de uitgaven zijn gebaseerd op volgens de wet genomen besluiten. “Een compliment waard”, aldus Visser, “maar uit de jaarverslagen valt niet op te maken of al dat geld ook doelmatig wordt besteed.”

Visser geeft als voorbeeld de meer dan tweehonderd miljoen euro die het UWV beschikbaar heeft voor het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk. “Daarvan zou 25 procent niet zijn uitgegeven. Uit het jaarverslag van sociale zaken valt niet op te maken dat er minder reïntegratietrajecten zijn ingekocht. Uit ons onderzoek blijkt dat wel. Laat staan dat duidelijk is wat wel en wat niet bereikt is voor het beschikbare budget.”

Feit is dat we te vaak te veel niet weten. Het staat er niet. Arno Visser

Visser roept de Kamer op de handschoen op te pakken en verder te gaan met het verbeteren van de transparantie van wat er met belastinggeld gebeurt. “Feit is dat we te vaak te veel niet weten. Het staat er niet. De Kamer dient te bepalen of ze daar genoegen mee neemt.”

De Rekenkamer had woensdag een ernstige reprimande voor het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. De verlening van subsidies rammelt op dat departement nog steeds. Het is ernstig dat er onvoldoende verbetering is bereikt bij het aanpakken van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies, stelt de Rekenkamer. Met die subsidies was vorig jaar 1,36 miljard euro gemoeid.