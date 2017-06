Rekenkamer Congres becijfert: 22 miljoen meer onverzekerden in VS door nieuwe zorgwet

Dat is slecht nieuws voor de Republikeinen, die onder leiding van leider Mitch McConnell proberen de wet er zo snel mogelijk doorheen te drukken. Binnen hun eigen partij hebben ze momenteel moeite alle senatoren met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Democraten zien sowieso niets in de vervanging van Obamacare, zoals de huidige wet in de volksmond heet, mede omdat het aantal onverzekerde Amerikanen drastisch zou stijgen.

Vijf Republikeinen in de Senaat hebben laten weten tegen de wet in zijn huidige vorm te zijn. Anderen hebben laten weten zich zorgen te maken, vooral over het bezuinigen op Medicaid, een subsidiestelsel voor arme en gehandicapte Amerikanen. In 31 staten in de VS is dit programma de afgelopen jaren juist uitgebreid.

De nieuwe wet was één van de speerpunten van de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Hij noemde en noemt Obamacare regelmatig ‘een ramp’, omdat hij vindt dat de overheid teveel geld uitgeeft aan zorg. Die overheidsuitgaven moet drastisch omlaag, vindt hij. Trumps wet gaat ‘geweldige zorg’ leveren voor een ‘fractie van de kosten’, beloofde de president toen hij nog op campagne was.

De nieuwe wet die er ligt wordt een vervanging van Obamacare genoemd, maar kan vergeleken worden met een minder uitgebreide versie waarin premies zullen stijgen, wat leidt tot een drastische stijging in het aantal onverzekerden, ook onder bijvoorbeeld ouderen. Obamacare leunt juist op samenwerking tussen verzekeraars en de overheid om met behulp van zorgsubsidie meer mensen verzekerd te krijgen.

Er is niet alleen kritiek op de inhoud van de wet, ook de manier waarop hij tot stand is gekomen heeft voeten in de aarde. Een Senaatscommissie bestaande uit enkel mannelijke senatoren trok zich de afgelopen weken achter gesloten deuren terug om een voorstel in elkaar te zetten, waar de Republikeinen vervolgens in zeer korte tijd over wilden stemmen. Niet bepaald democratisch, aldus de Democraten.

Hogere kosten ‘Trumpcare leidt tot hogere kosten en minder zorg, en miljoenen Amerikanen zullen zonder verzekering komen te zitten”, zei Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat. De Republikeinen moeten de wet dan ook zien ‘als een gigantisch stopbord’. Verschillende Republikeinen hebben zich publiekelijk uitgesproken, sommigen wat betreft de inhoud, anderen over de haast waarmee het hele proces gepaard gaat: ‘We zouden hier echt de komende week nog niet over moeten moeten stemmen’, zei senator Ron Johnson afgelopen zondag in een interview op televisie. Volgens Trump werken de Republikeinen, die een kleine meerderheid hebben in de Senaat, hard om de wet er voor dit weekend doorheen te krijgen. ‘Zonder hulp van de Democraten. Niet makkelijk!’, twitterde hij.

