Regering-Trump zakt voor wiskunde-examen

Maar er was ook ontsteltenis over de kwaliteit van het document: er staat een 'rekenfout' in van 2.000.000.000.000 dollar.

De belofte dat over tien jaar de Amerikaanse staats­be­gro­ting in evenwicht zal zijn, kan nu al de prullenbak in.

Dat bedrag is volgens begrotingsdirecteur Mick Mulvaney de extra belastingopbrengst als gevolg van de pittige economische groei die de VS dankzij het beleid van Trump gaan beleven. Nu is het nog geen 2 procent, maar volgens Mulvaney is 3 procent nodig en haalbaar. Dankzij die extra inkomsten zal, zo beloofde hij bij de presentatie, het begrotingstekort van de overheid in tien jaar verdwenen zijn.

Groot lek Maar in die redenering zit een twee biljoen dollar groot lek: dat geld was al uitgegeven. In april presenteerde minister van financiën Steve Mnuchin de belastingvoorstellen van de regering-Trump. Erg veel details stonden daar nog niet in, maar de kern ervan was duidelijk: de tarieven voor bedrijven en particulieren zouden fors omlaag gaan. Daardoor loopt de overheid natuurlijk veel geld mis, maar dat wordt weer goedgemaakt door... extra belastinginkomsten als gevolg van de extra economische groei waar die lagere belastingen toe gaan leiden. Dit is de domste rekenfout in een presidentiële begroting die ik heb gezien in de bijna veertig jaar dat ik dit volg. Larry Summers, Obama's voormalige minister van financiën Twee biljoen dollar aan belastinginkomsten over tien jaar worden dus dubbel geteld: Mnuchin financiert er een belastingverlaging mee en geeft dat geld dus per saldo terug aan de Amerikaanse belastingbetalers, Mulvaney verlaagt er het begrotingstekort mee en gebruikt het dus voor overheidsuitgaven waar hij anders voor zou moeten lenen. Allebei kan niet. En dus kan de belofte van Mulvaney, dat over tien jaar de Amerikaanse staatsbegroting in evenwicht zal zijn, nu al de prullenbak in. Voor Democratische critici van de regering-Trump was het duidelijk: hier was gewoon geblunderd. "Dit is de domste rekenfout in een presidentiële begroting die ik heb gezien in de bijna veertig jaar dat ik dit volg", schreef Barack Obama's voormalige minister van financiën, Larry Summers.

Merkwaardige vertoning Maar dat willen de mensen van Trump nog niet zomaar toegeven. Het leidde donderdag tot een merkwaardige vertoning in het Congres: Mulvaney vertelde die dag tegen de begrotingscommissie van het Huis van Afgevaardigden dat er niet dubbel geteld is, de opbrengst van de economische groei wordt echt gebruikt om het tekort te verminderen. Tegen een commissie van de Senaat zei minister Mnuchin dat zijn belastingplan wel degelijk voor een deel uitgaat van economische groei om de tariefverlaging te kunnen betalen. Het zal allemaal duidelijk worden, zo beloofde hij, als binnenkort een meer gedetailleerd belastingplan wordt uitgebracht. Maar twee biljoen is een erg groot gat om te overbruggen met 'meer details'. En tot die tijd rukken zelfs prominente Republikeinen zich de haren uit het hoofd over dit en andere loopjes die de regering-Trump met getallen neemt: kunnen ze in het Witte Huis nu niet rekenen, of vinden ze liegen gewoon de beste strategie? Lees ook: Nieuwe begroting Witte Huis zet in op defensie, maar milieu moet het ontgelden

