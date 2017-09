Referendum over onafhankelijkheid verdeelt Koerden

Ook de inwoners van Sulaymaniya, de tweede stad van de regio, waar de regerende partij KDP veruit in de minderheid is, zijn bijna allemaal voor uitstel. Maar de kiesraad voor het referendum wees gisteren een Amerikaans-Brits voorstel daartoe van de hand.

De rood-wit-groene vlaggen met de zon erop die in KDP-gebied het straatbeeld beheersen, ontbreken hier. Net als grote manifestaties die daar overal gehouden worden. Op de rondweg verzamelen zich vanmiddag wel tientallen met 'stem ja' versierde auto's voor een toeterende rit door de stad. Ze worden kritisch bekeken; dit is in de enige stad in de regio met een 'niet nu'-campagne.

Bagdad is niet veilig. We zitten vast. Abdullah Sabir

Want 'nee' stemmen is omstreden; alle Koerden willen immers een eigen staat. Maar velen willen dat niet onder leiding van KDP-leider en president Massoud Barzani, en vinden een stemming nu te riskant. De druk op de Koerdische regering in Erbil om het referendum uit te stellen is de afgelopen dagen sterk toegenomen.

Sancties Iran kondigt aan de grenzen te zullen sluiten, Turkije dreigt met sancties - en dat terwijl vrijwel alles wat in Koerdistan te koop is daar vandaan komt. Bagdad noemt het referendum over een afsplitsing van Irak ongrondwettelijk en sluit militair ingrijpen niet uit. In een van de gebieden waar de Koerden en de centrale regering Bagdad om ruziën hebben Iraakse sjiitische milities zich al laten gelden om de stembusgang te voorkomen. Dit veroorzaakt angst onder burgers, vertelt Abdullah Sabir (69) in een café in Sulaymaniya. Veel Koerdische burgers zijn gaan hamsteren. "Familie in Erbil zegt dat ze naar ons willen vluchten. Maar de grenzen gaan dicht, Bagdad is niet veilig. We zitten vast." Bovendien, zegt de manager van een hulporganisatie, voelt hij zich te oud om te vluchten. "Dat heb ik al twee keer gedaan, om terug te komen naar een geplunderd huis. Dat doe ik niet meer." De campagne is nog nauwelijks begonnen, doordat men op uitstel rekent

Uitstel Slepende conflicten tussen de Koerden en Bagdad liggen ten grondslag aan het referendum. Over de gebieden die ze beide opeisen, maar ook over de verdeling van olie-inkomsten en het stopzetten van de begrotingsbetalingen aan de Koerden. Het Koerdische parlement kwam vorige week voor het eerst in twee jaar bijeen om de stemming een legale basis te verlenen. Daarbij bleef een derde van de parlementsleden weg, en Sabir vindt dat Barzani ook naar hen moet luisteren. "We kennen al te veel iconen in het Midden-Oosten die niet wilden luisteren. Kijk naar de Syrische president Assad." Sabir steunt de 'niet-nu'-campagne. Vlaggetjes en T-shirts worden van elders gehaald. Een manifestatie trok vorige week maar een paar duizend mensen. Toch verwacht men dat 80 procent hier 'nee' zal stemmen. De campagne is nog nauwelijks begonnen, doordat men op uitstel rekent. Vooral sinds de Amerikanen, Britten en Verenigde Naties vorige week met een plan kwamen om de Koerden en Bagdad terug te lokken naar de onderhandelingstafel. De kiesraad wees dat voorstel af. Maar een van de belangrijkste partijen in Sulaymaniya, PUK, wil er wel op ingaan - zelfs al werkt zij samen met Barzani's KDP in het referendum. "De mensen zijn moe vanwege de economische crisis," zegt Basma Mohammad, die namens PUK een conferentie over het referendum houdt. De combinatie van de oorlog tegen de islamitische terreurgroep IS, de lage olieprijs en het dichtdraaien van de geldkraan door Bagdad veroorzaakte een recessie, waarna de Koerdische overheid de salarissen halveerde. "Daarom is dit niet het goede moment voor een referendum." Mohammad is niet gelukkig met het politieke spel van president Barzani, die de geschiedenis in wil gaan als de man die de Koerden aan onafhankelijkheid hielp. "Hij gebruikt onze droom. Maar wat voor keus hebben we? We willen onze eigen staat, want met die droom zijn we opgegroeid." Lees ook: Referendum voor Iraakse Koerden over onafhankelijkheid autonome regio

