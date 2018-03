Referendum: Nee-stem komt uit de stad en het Noorden

De tegenstanders van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bestaan vooral uit twee groepen. Stedelingen – van Maastricht, tot Rotterdam, Enschede, Utrecht en Alkmaar – stemden volgens de nog altijd voorlopige uitslag tijdens het referendum in meerderheid tegen. En noorderlingen: bijna alle gemeenten in de provincies Groningen en Friesland kleuren op de uitslagenkaart rood.

Hoe kan dat? Eén mogelijke verklaring wordt door meerdere Groningers genoemd: de afkeer van de landelijke overheid, met name in die provincie. “Ik doe hier aan de universiteit onderzoek naar de aardbevingsproblematiek en ik zie een patroon: er is hier wantrouwen richting het Rijk en een gevoel van achtergesteldheid. Dat kan een reden zijn voor een tegenstem”, zegt Lieke Schoutens, die voor Dwars Groningen, de jongerenvereniging van GroenLinks, campagne voerde tegen de nieuwe wet.

Ik kan me voorstellen dat Groningers dachten: ik zal de overheid met een tegenstem eens laten blijken dat ik ze wantrouw Kees Aarts, hoogleraar politieke instituties RUG

Kees Aarts, hoogleraar politieke instituties en gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het daarmee eens. “Ik kan me voorstellen dat Groningers dachten: ik zal de overheid met een tegenstem eens laten blijken dat ik ze wantrouw.”

Al wil hij het beeld dat heel het Noorden tegen de Wiv in opstand kwam wel wat nuanceren: in veel gemeenten gaat het om een kleine overwinning voor de tegenstanders.

Wat Maarten Jan Buurman, secretaris van de Jonge Democraten (D66) in Friesland opviel: de voorstanders lieten zich niet zien in het Noorden. “Het kan zijn dat ik het heb gemist, maar ik heb geen actieve voorcampagne gezien.” De tegenstanders, waaronder de Jonge Democraten, gingen daarentegen wel de straat op in de regio. “Lang niet iedereen wist wat die wet precies inhield. We hebben mensen dus zoveel mogelijk geïnformeerd.”