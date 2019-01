Recordaantal camera’s helpt politie bij het vangen van boeven

Vijfhonderd tot zeshonderd keer per dag raadplegen agenten en rechercheurs camerabeelden. Met dat gegeven wil Karel van Engelenhoven, projectleider Camera in Beeld bij de politie, het belang van de beschikking over goede cameraopnames benadrukken. De oud-rechercheur spoort ondernemers en particulieren aan hun beveiligingscamera aan te melden bij de landelijke databank: “Het is misschien wel de gemakkelijkste manier om ons te helpen bij het vangen van boeven.”

Vandaag wordt de 200.000ste camera gekoppeld aan de landelijke databank ‘Camera in Beeld’. In de database zitten geen beelden, maar is alleen de locatie van de camera en eventueel het zichtveld (middels een foto) beschreven, zodat de politie bruikbare beelden snel kan opvragen. Twijfels over privacy weerhouden mensen nu soms om een camera aan te melden, maar dat is volgens Van Engelenhoven onterecht. Wel is het goed om duidelijk te maken met bijvoorbeeld een sticker dat ergens een camera hangt.

Heterdaadje

De mijlpaal is voor politie en justitie aanleiding voor het startschot van de campagne ‘Excellent Cameratoezicht’. “Met een druk op de knop kan een agent zien of er een camera hangt in de buurt van van een incident of vluchtende daders”, zegt Van Engelenhoven. De database kan zelfs helpen bij een ‘heterdaadje’. “Na een melding van een steekpartij in Noord-Brabant meldde een collega vanaf het bureau dat een camera van een bedrijf in de buurt een stukje naar buiten keek. Op de beelden zagen agenten de wijkbewoner met mes en al in beeld. Vijf minuten later zat hij op de achterbank.”

Van Engelenhoven bestreed zelf 22 jaar lang overvalcriminaliteit in de regio Utrecht, en bestudeerde zodoende een fiks aantal uren aan beeldmateriaal. Daarvan was helaas veel onbruikbaar, zegt hij. De politie schat dat er in Nederland zo’n anderhalf miljoen beveiligingscamera’s hangen, maar de helft van het beeldmateriaal kan niet voor vervolging worden gebruikt. “Vaak is de verdachte niet herkenbaar of kun je niet goed inzoomen waardoor een kenteken onleesbaar is”, zegt Van Engelenhoven.

Soms zien we slechts een half mens op de beelden Colin Voetee

Ondernemers kunnen daarom een gratis scan aanvragen om camerasystemen te laten controleren door het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV). Nadat de scan is getest in Noord-Holland wordt deze vanaf vandaag landelijk aangeboden. Colin Voetee voert zulke scans voor uit. “Soms zien we slechts een half mens op de beelden of comprimeert het opslagsysteem de film tot hele lage korrelige kwaliteit waardoor de beelden waardeloos zijn”, zegt hij. Het gebruik van juiste zichtlijnen of goede verlichting kan vaak al flink helpen, weet Voetee, die benadrukt dat een goedkope(re) camera meestal prima werkt. “Je hoeft helemaal niet de duurste camera te kopen, maar zorg wel dat je de opslag van beelden goed voor elkaar hebt.”