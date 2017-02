Rechtsstaat betekent niet: alle macht aan de rechters

Dat kan een nuttige bijdrage zijn aan de standpuntbepaling van de kiezers, mits de meetlat deugdelijk in elkaar zit. Kiezers doen er voorts verstandig aan niet uit het oog te verliezen dat het om meer gaat dan bij de een wat banen meer en bij de ander wat extra koopkracht. Als het goed is komt het aan op verschillen in visie op mens en maatschappij, op verschillen dus in waarden en hun onderlinge rangorde.

De Nederlandse Orde van Advocaten denkt ook de politieke partijen de maat te kunnen nemen. Een commissie van juristen heeft voor de Orde bekeken of de verkiezingsprogramma’s punten bevatten die een gevaar vormen voor de rechtsstaat. Het doet bij mij de vraag rijzen hoe de juristen zouden reageren indien een commissie bestaande uit politici het functioneren van verschillende rechtbanken eens ging beoordelen. Ongetwijfeld wordt er dan moord en brand geschreeuwd over een aanval van die politici op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Nu leven wij in een democratische rechtsstaat. Dit betekent dat er een balans dient te zijn tussen de verschillende machtsorganen. De politiek als wetgever en uitvoerder wordt begrensd door rechtsstatelijkheid, maar dit betekent geenszins dat de macht van rechters onbegrensd dient te zijn. Na lezing van het rapport van de commissie van juristen vraag ik mij af of de Orde van Advocaten dat wel begrijpt.

Zo denken de juristen de SGP een draai om de oren te kunnen geven omdat die partij abortus wil terugdringen. De commissie van de Orde noemt dit ‘in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw’. De meeste politieke partijen in Nederland zijn eveneens met een beroep op het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw tegen het voorstel van de SGP.

Een politiek vraagstuk

Maar dit is natuurlijk geen kwestie die ‘neutraal’ vanuit rechtsstatelijkheid kan worden bezien en beslecht. Het is een bij uitstek politiek vraagstuk, waarover in de – democratisch gelegitimeerde – politieke arena moet worden beslist. Daar wordt de afweging gemaakt tussen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de beschermwaardigheid van het ongeboren leven.

De SGP heeft het volste recht te strijden voor een andere abortuswetgeving. En mocht zij, wat in Nederland niet waarschijnlijk is, een meerderheid in het parlement aan haar zijde krijgen, dan zal de rechter de herziene wet gewoon dienen toe te passen.

Maar in kringen van juristen wordt dit laatste lang niet altijd meer vanzelfsprekend gevonden. Daar wil men tegenwoordig liever rechters het laatste woord geven. Daarom noemt de voorzitter van de commissie van de Orde van Advocaten, Wouter Veraart, van alle politieke plannen een voorstel van de VVD het ergst. Dat deze partij ‘de directe werking van internationale verdragen, waar ook mensenrechten bij horen, uit de Nederlandse rechtsorde’ wil halen, is iets dat hem zelfs ‘aangrijpt’.

Veraart formuleert het goed: in de hele kluwen aan internationale verdragen, vormen verdragen over mensenrechten slechts een (steeds geringer) deel. Toch kan een rechter met een beroep op een of andere bepaling uit al die verdragen een door het parlement aangenomen wet nietig verklaren of er aan andere draai aan geven. Dit gebeurt met name zodra rechters hun eigen uitleg aan een verdrag geven.

Wat de wetgever ooit heeft beoogd toen hij met een verdragsbepaling instemde, doet dan niet ter zake. De rechter vindt in zo’n geval dat zo’n bepaling in de huidige omstandigheden anders, eigentijdser moet worden gelezen.

‘Rechterlijk activisme’ heet dit in het jargon. Want de rechter vult dan meteen in hóe die nieuwe lezing dient te luiden.