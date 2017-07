Rechts wil maar één ding: streng straffen

Het was Geert Wilders die deze week de nieuwste suggestie in de ideeënbus van VVD-minister Stef Blok van justitie deponeerde. De PVV-leider wil mensen die een potentieel gevaar vormen voor de nationale veiligheid preventief opsluiten.

Dit moet op aanwijzing van geheime dienst AIVD, met goedkeuring van de verantwoordelijk minister en een 'marginale toetsing' door de rechter. Zijn voorstel 'kan levens sparen', stelt Wilders. "Dat is rechtsstaat."

Het is het zoveelste anti-terreuridee. De opkomst van IS en de aanslagen in Europese steden maken dat Kamerleden permanent broeden op manieren om terreur in Nederland buiten de deur te houden. De waslijst aan maatregelen die Nederland de afgelopen jaren nam, remt dat proces niet. "Is het werk daarmee af? Nee, dat nooit", zei VVD-Kamerlid Tellegen deze week in een Kamerdebat.

Buiten de lijnen om De creativiteit van de Kamer stopt niet bij de grenzen van de rechtsstaat. Dat blijkt uit Wilders' voorstel, maar ook uit de aanhoudende roep om 'administratieve detentie'. Na de aanslagen bij uitgaansgelegenheden in Parijs eind 2015 pleitte het CDA, met steun van de rechterflank van de Kamer, voor het preventief opsluiten van teruggekeerde jihadgangers. Ook leeft de wens om stateloosheid bij terroristen als gevolg van het afpakken van de Nederlandse nationaliteit uit de taboesfeer te halen. Het CDA sloot zich deze week aan bij dit VVD-pleidooi. Hij wil het makkelijker maken om de voorlopige hechtenis van ter­reur­ver­dach­ten te verlengen Bij al die ideeën wijst het kabinet er steeds weer op dat de Kamer buiten de lijnen van de rechtsstaat kleurt. Zo druist Wilders' voorstel om potentiële terroristen uit voorzorg op te sluiten, in tegen de principes van de rechtsstaat, stelde premier Rutte. "Het is onmogelijk om, zonder dat de rechter ertussen komt en er een aantoonbare verdenking is van een strafbaar feit, bij iemand volledige vrijheidsbeneming te laten plaatsvinden." Blok wijst CDA en VVD erop dat het Nederlanderschap alleen bij een dubbele nationaliteit afgepakt kan worden; het kabinet strijdt tegen stateloosheid. Desondanks lijkt het kabinet druk te voelen weer met iets voor de dag te komen. Blok diende een wetsvoorstel in dat de terreurbestrijding moet 'verruimen'. Concreet wil hij het makkelijker maken om de voorlopige hechtenis van terreurverdachten te verlengen. Verder wil hij burgers verplichten aangifte te doen bij vermoedens van terreurplannen, terreurmisdadigers het kiesrecht afnemen en de drempel voor DNA-afname verlagen. Daarnaast zit er nog een wetsvoorstel over het verzamelen van passagiersgegevens in de pijplijn.

Geen bezwaren Grote bezwaren klinken er nauwelijks; wel betreuren Kamerleden op rechts dat het strafbaar stellen van verblijf op terroristisch grondgebied uit het voorstel is gehaald. VVD, CDA en SGP ijveren daar al een tijd voor, maar Blok stuitte op bezwaren bij de Raad van State. Die vindt dat de minister niet goed uitlegt waarom hij het recht op bewegingsvrijheid wil schaden. Plus: justitie zegt zelf over genoeg middelen te beschikken om terugkeerders te vervolgen. Om de rest van de wet geen onnodige vertraging op te laten lopen, heeft Blok het straffen van verblijf in IS-gebied eruit gehaald. Daar voegde Rutte de verzuchting aan toe dat Nederland nou niet bepaald verlegen zit om juridisch gereedschap. "Ik durf hier langzamerhand de stelling wel aan dat Nederland met z'n hele pakket aan wetgeving op het gebied van contra-terrorisme behoort tot de strengste landen van Europa."

