Rechts-populistische presidentskandidaat Brazilië neergestoken tijdens campagnebijeenkomst

Bolsonaro werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij is geopereerd aan een diepe steekwond in de maag- en darmstreek. Ook kreeg hij een bloedtransfusie vanwege aanzienlijk bloedverlies. Zijn toestand is 'ernstig maar stabiel', aldus een van de artsen die de twee uur durende operatie uitvoerden.

Na de operatie is Bolsonaro overgebracht naar de intensive care-afdeling van het ziekenhuis. Naar verwachting moet hij een week à tien dagen in het hospitaal blijven en kan het volledig herstel twee maanden vergen.

Op televisiebeelden is te zien dat Bolsonaro op het moment van de aanval op de schouders zit van aanhangers. De voormalige legerkapitein grijpt vervolgens naar zijn buik terwijl zijn gezicht vertrekt van de pijn. De vermoedelijke dader is aangehouden.