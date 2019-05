Rechter: Regels migrantenschip Sea Watch voorlopig van tafel

De ngo had een kort geding aangespannen nadat minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van infrastructuur en waterstaat op 2 april extra regels introduceerde voor schepen die drenkelingen uit de Middellandse Zee halen. Die regels golden met onmiddellijke ingang. Sindsdien ligt het schip Sea Watch 3 vast in de haven van Marseille.

De minister mocht die beslissing nemen, vindt de rechter. Ze had er goede redenen voor: zo zei ze zich zorgen te maken over de veiligheid van de opvarenden. De rechter ziet ook geen redenen te denken dat de minister de strenge regels gebruikt om een antimigrantenbeleid te voeren. Sea Watch spreekt wel over een dubbele agenda.

Wat de rechter het kabinet wel verwijt is dat de ngo niet weet hoe het schip dan wel aan de eisen moet voldoen. Zo verklaarde de minister bestaande veiligheidseisen van toepassing, terwijl die zijn geschreven voor nieuwe schepen. Het schip waarmee Sea Watch bootvluchtelingen ophaalt, is 46 jaar oud. De bestaande eisen zijn bovendien afhankelijk van het aantal personen aan boord. Maar omdat dat bij Sea Watch nooit van tevoren vaststaat, is het onduidelijk van welk aantal zij uit moeten gaan. Het ministerie had volgens de rechtbank veel duidelijker moeten communiceren richting de ngo.

De twee partijen krijgen nu tot 15 augustus om alsnog een ‘constructief gesprek’ te voeren, schrijft de rechter in de uitspraak. Komen ze er niet uit, dan moet het ministerie ervoor zorgen dat de veiligheidseisen voor Sea Watch helder zijn.

