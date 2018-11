Rappers dagen de Thaise militaire junta uit met rake teksten

“Mijn land zet een pistool tegen je keel. Het beweert vrijheid te hebben, maar het geeft je niet het recht om zelf te kiezen.” De rappers van Rap Against Dictatorship draaien er niet omheen. Ze zijn helemaal klaar met de militaire junta die Thailand al ruim vier jaar bestuurt. Met ‘Prathet Ku Mee’ (‘Wat mijn land heeft’), het lied waaruit de bovenstaande tekstregels komen, zetten ze zich af tegen de autoritaire machthebbers. Maar de rappers hadden niet verwacht dat hun lied zó populair zou worden. In minder dan twee weken tijd is de bijbehorende video al ruim 28 miljoen keer bekeken op YouTube.

‘Prathet Ku Mee’ is daarmee de populairste verzetsdaad waarmee de junta in tijden wordt geconfronteerd. Onder leiding van generaal Prayuth Chan-ocha grepen de militairen in mei 2014 de macht. Volgens Prayuth, die inmiddels premier is, was die staatsgreep nodig om de stabiliteit te bewaken en een gewelddadig politiek conflict te voorkomen. Verkiezingen om de democratie te herstellen werden daarna keer op keer beloofd, maar telkens weer uitgesteld.

Wij willen andere artiesten inspireren om over sociale, economische en politieke waarheden te spreken Dechathorn Bamrungmuang van Rap Against Dictatorship

Majesteitsschennis De populaire rap, waarin ook wordt afgerekend met corruptie, nepotisme en maatschappelijke ongelijkheid, komt op een uitgelezen moment. Na ruim vier jaar militair bestuur laat de junta de teugels namelijk weer wat vieren. Politieke activisten krijgen meer ruimte om zich uit te spreken en in tegenstelling tot voorgaande jaren is er in 2018 nog niemand aangeklaagd voor het beledigen van de koning. Dat terwijl de omstreden wet tegen majesteitsschennis met 94 aanklachten sinds de staatsgreep een populair middel van de junta was om af te rekenen met politieke tegenstanders. Ook Rap Against Dictatorship lijkt vrijuit te gaan. Aanvankelijk dreigde de politie met een arrestatie, maar toen dat de muziek alleen maar populairder maakte, verklaarde politiechef Surachate Hakparn plotseling dat iedereen het recht heeft zijn mening te verkondigen. Dit tot genoegen van Rap Against Dictatorship-muzikant Dechathorn Bamrungmuang. “Wij willen andere artiesten inspireren om over sociale, economische en politieke waarheden te spreken”, verklaarde hij in een interview met de Thaise website Coconuts. In plaats van met een arrestatie ging de junta de afgelopen week in de tegenaanval met haar eigen muziek. Het in vergelijking met ‘Prathet Ku Mee’ bijna schattige ‘Thailand 4.0’ roept de Thai op tot samenwerking en kreeg bij de officiële lancering onmiddellijk de zegen van premier Prayuth. Voor hem staat er dan ook veel op het spel. Prayuth heeft toegezegd dat de Thai volgend jaar naar de stembus mogen om een nieuwe regering te kiezen, mogelijk op 24 februari. Prayuth zelf echter lijkt nog niet bereid de macht over te dragen. Hij gaat geregeld het land in om de lokale bevolking te ontmoeten en zegt ook na de verkiezingen een politieke rol voor zichzelf te zien. Veel Thai gaan ervan uit dat hij door wil als premier.

Polarisatie Prayuth moet daarom wel voorzichtig zijn in hoe hij omgaat met kritiek, zegt politiek analist en adviseur Kan Yuenyong. “Sinds de coup is Prayuth steeds minder geliefd geworden. Hij probeert zijn populariteit weer wat op te schroeven, maar een te sterke reactie tegen de rappers zou hem geen goed doen.” Rap Against Dictatorship toont volgens Kan duidelijk aan dat politiek Thailand nog altijd sterk verdeeld is tussen de elite en het leger aan de ene zijde en de armere Thai aan de andere zijde. Die scherpe polarisatie leidde de afgelopen twintig jaar tot massa­demonstraties, bloederige confrontaties en twee staatsgrepen. “Er is maar een kleine vonk nodig om dat vuur weer aan te steken”, zegt Kan. “Dat een rap zoals deze populair wordt, is daarom al riskant.” De analist ziet maar één manier om de polarisatie te overbruggen: nieuwe verkiezingen. “De junta is nu ruim vier jaar aan de macht. Er is geen enkele noodzaak om daar nog mee door te gaan.”