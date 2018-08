Rampscenario brexit: Londen presenteert waslijst waarschuwingen

Raab had de zware taak om de langverwachte scenario's te presenteren voor een snoeiharde brexit, die zich eind maart volgend jaar zou kunnen voordoen als Londen en Brussel geen akkoord bereiken over de scheidingsvoorwaarden. Raabs boodschap: Er is vooralsnog geen reden voor paniek, maar het is raadzaam voorbereidingen te treffen voor het allerergste.

De Britse regering kwam met 25 'technische notities' over zo'n gevreesd 'no deal'-scenario, bedoeld voor burgers, bedrijven en overheidsinstanties. De komende weken zullen er meer van die documenten worden vrijgegeven, ruim tachtig in totaal. De Europese Commissie presenteerde op 19 juli al soortgelijke no-deal-adviezen voor de ingezetenen van de andere 27 EU-landen.

De Britse no deal-adviezen zullen de ene Brit meer zorgen baren dan de andere

Geen misverstand: de regering van premier Theresa May gaat er nog steeds van uit dat er nog dit najaar een akkoord ligt met Brussel. "Een goede deal is in zicht", zei Raab over de onderhandelingen, waarover het pessimisme de afgelopen maanden is toegenomen.

Mochten die alsnog mislukken, dan ligt de schuld daarvoor bij de EU, zei de Engelsman onomwonden. "Als de EU ons beantwoordt met hetzelfde niveau van ambitie en pragmatisme, zullen we een sterke overeenkomst afsluiten met voordelen voor beide kanten. Tegelijkertijd moeten we uiteraard rekening houden met de andere mogelijkheid, dat de EU onze ambitie en pragmatisme niet evenaart, en we geen akkoord bereiken."

Wanordelijk vertrek Ruim twee jaar na het brexit-referendum is het voor het eerst dat Londen tot in de diepste details omschrijft welke praktische gevolgen een wanordelijk vertrek uit de EU zal hebben. "Het vrije verkeer van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zal stoppen", staat er nu klip en klaar over de periode na 29 maart. Als er wel overeenstemming komt, zal dat vrije verkeer op z'n vroegst pas op 1 januari 2021 ophouden, want zo'n akkoord voorziet in een overgangsperiode waarin bijna alles bij het oude blijft. Brexit-minister Dominic Raab: "We moeten uiteraard rekening houden met de andere mogelijkheid, dat de EU onze ambitie en pragmatisme niet evenaart, en we geen akkoord bereiken." © EPA Hoewel veel anti-EU-sentimenten in het Verenigd Koninkrijk jarenlang deels te maken hadden met de vermeende bemoeizucht en bureaucratie van 'Brussel', zal een no deal-scenario zeer veel extra bureacratische rompslomp betekenen voor alle bedrijven die zaken doen met de EU, klein en groot. Die moeten immers allerlei douaneformulieren invullen en andere plichtplegingen doen die in de interne EU-markt niet nodig zijn. Op tal van punten probeert de Britse regering de bevolking gerust te stellen. Zorgen over eventuele tekorten aan medicijnen zijn onterecht, zegt Londen, want voorlopig zal het VK de regelgeving en standaarden van de EU handhaven. Dat zal voor meer sectoren gelden. Die verzekering gaat gepaard met een oproep aan de EU om het ook andersom te doen, namelijk om in de toekomst de nieuwe Britse standaarden te erkennen. En dat is nog maar helemaal de vraag.

'Sandwiches schaars' Deze zomer ontstond ook de nodige onrust over berichten dat bijvoorbeeld sandwiches schaars zouden worden, omdat de vele verse ingrediënten daarvan op dit moment allemaal precies op tijd vanuit andere EU-landen in het VK arriveren en worden verwerkt. Het toekomstige oponthoud door douaneformaliteiten zou dat hele productieproces in de war schoppen, waarschuwde de sandwich-branche. Paniekzaaierij, volgens Raab. "U zult na de brexit nog steeds kunnen genieten van een BLT", zei hij, verwijzend naar de populaire sandwich met bacon, sla en tomaat. "Er zijn ook geen plannen om het leger in te zetten bij de voedseldistributie", zo poogde Raab een andere speculatie de kop in te drukken. Verder zijn er talloze op het oog kleinere gevolgen. Zo zal de import van Deens (menselijk) donorsperma wellicht droogvallen De kwestie-Ierland blijft een open zenuw die ook in de nieuwe documenten niet wordt opgelost. Door een harde brexit dreigt een nieuwe (handels)grens te ontstaan tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Handelsondernemingen aan de Noord-Ierse kant die hun geld verdienen in die regio, krijgen het advies om contact op te nemen met de Ierse autoriteiten. "We zullen te zijner tijd meer informatie verstrekken", meer kan de Britse regering op dit moment niet melden. Veel Britten die elders in de EU wonen, zullen kunnen schrikken van de waarschuwing dat ze wellicht moeilijker bij hun (Britse) bankrekeningen kunnen komen en dat ze meer gaan betalen voor creditcard-transacties in de EU. Het Britse banksysteem wordt immers losgekoppeld van dat van de EU, dat uitgebreide regelgeving hanteert over onder meer lage kosten bij creditcard-transacties.

Tabak en sperma De Britse no deal-adviezen zullen de ene Brit meer zorgen baren dan de andere. Organische boeren zullen straks hun EU-licentie kwijtraken en een nieuwe moeten aanvragen, een proces dat negen maanden kan duren - de brexit-datum is over iets meer dan zeven maanden. Verder zijn er talloze op het oog kleinere gevolgen. Zo zal de import van Deens (menselijk) donorsperma wellicht droogvallen. En de tabaksindustrie zal eigen plaatjes moeten bedenken voor op sigarettenpakjes om rokers te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's, want op de huidige illustraties rust een in de EU vastgelegd auteursrecht.

