Homorechten hebben de samenleving dommer gemaakt. Met zijn steun voor die opvatting is het Amsterdamse kandidaat-raadslid Yernaz Ramautarsing de grens overgegaan van wat binnen zijn partij, Forum voor Democratie, aanvaardbaar is.

Eerder kreeg Ramautarsing, nummer twee op de Amsterdamse lijst, veel kritiek op uitspraken uit een interview uit 2016 waarin hij een verband legde tussen huidskleur en IQ. Zelf vond hij dat, anders dan de critici, geen racisme en de partijleiding hield hem de hand boven het hoofd. Nu niet meer. Zaterdag kondigde hij aan niet langer kandidaat te zijn.

Deze stap volgt op het openbaar worden, via De Telegraaf, van uitspraken over homorechten, gedaan in een whatsapp-groep van politiek betrokken jongeren. Homo’s hebben gemiddeld een hoger IQ, zo ging de redenering; dat zij zich niet voortplanten, maakt dus de hele samenleving dommer. “Geen haat, gewoon feiten”, vond Ramautarsing.

Homorechtenkampioen

Die opvatting wringt met het streven van het Amsterdamse Forum voor Democratie om zich op te werpen als homorechtenkampioen. ‘De gevestigde Amsterdamse politiek doet niets om de toenemende homohaat effectief aan te pakken’, stelt ze in de ‘regenboogparagraaf’ van haar programma. De politieke agenda van homo-organisatie COC zelf deed ze af als ‘symboolpolitiek’ en ‘zoete broodjes’. Ramautarsings opmerkingen tasten de geloofwaardigheid van dit soort stevige taal aan.

Maar zo was het niet bedoeld, stelt Ramautarsing. Hij heeft slechts ‘advocaat van de duivel gespeeld’, zo beschrijft hij zijn rol in de discussie over homorechten. “Dit is beslist geen standpunt dat ik onderschrijf – en al helemáál geen standpunt van FvD.” ‘In het belang van FvD’ trekt hij zich terug als kandidaat. Juridisch kan dat trouwens niet meer, maar Ramautarsing heeft beloofd om zijn zetel, als hij gekozen wordt, niet te zullen innemen.

Ramautarsings vertrek verandert de politieke verhoudingen in Amsterdam nauwelijks. De meeste partijen sloten samenwerking met Forum voor Democratie al eerder uit, met name vanwege Ramautarsings eerdere uitspraken over IQ-scores per volk. Hij stelde onder meer dat ‘zwarte mensen’ en ‘Surinamers’ gemiddeld een lager IQ hebben dan anderen.

Die opvatting vindt de partijleiding van Forum voor Democratie niét te ver gaan. ‘Onhandig’, zei de Amsterdamse lijsttrekker Annabel Nanninga erover, en partijleider Thierry Baudet voegde daaraan toe: “Maar discriminatie of racisme lezen wij er zeker niet in.” Zolang Forum voor Democratie niet duidelijk afstand neemt van Ramautarsings oude uitspraken, blijven de meeste partijen erbij: geen samenwerking.

Amsterdam is de enige gemeente waar Forum voor Democratie meedoet aan de raadsverkiezingen.