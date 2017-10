Rajoy lijkt toch huiverig om artikel 155 in te zetten

Maar als Madrid deze stap neemt, dreigt Puigdemont nu in een parlementsstemming de afscheiding van Spanje alsnog concreet te maken.

Terwijl op de Spaanse televisie met aflopende klokken werd afgeteld tot de allerlaatste ‘deadline’ voor Catalonië verliep, plofte vanochtend omstreeks 09.50 uur weer een schrijven van Puigdemont op de deurmat van Rajoy. Maar in plaats van in te gaan op de dwingende vraag van Madrid, verweet Puigdemont de Spaanse premier repressief te handelen en niet in te gaan op zijn uitnodiging om in dialoog te gaan.

Saillant was dat Puigdemont in zijn brief ook cryptisch suggereert dat zijn ‘onafhankelijkheidsverklaring’ pas zeggingskracht krijgt als het regioparlement erover stemt. Deze lang verwachte stemming liet Puigdemont vorige week dinsdag op listige wijze achterwegen, waardoor hij nog een kaart achter de hand hield, die hij nu speelt.

Alleen genoegen met 'nee' Madrid had echter al aangegeven alleen genoegen te nemen met een duidelijk ‘nee’. Elk ander antwoord zou leiden tot de inzet van grondwetsartikel 155 waarmee de autonomie van de regio tijdelijk wordt opschort en Catalonië onder landsbestuur komt te vallen. Zaterdag beslist een speciaal bijeengeroepen ministerraad in Madrid nu over de wijze waarop het omstreden en nog nooit eerder ingezette ‘155’ zal worden toegepast. Dan moet de Catalaanse regiopolitie orders van Madrid opvolgen en hoeft het niet meer te luisteren naar de regioregering Met de inzet van ‘155’ moeten Catalaanse instituties Madrid gehoorzamen en zal een gedelegeerde of een speciaal orgaan boven Puigdemont en zijn regering worden geplaatst. Zo moet bijvoorbeeld de Catalaanse regiopolitie orders van Madrid opvolgen en hoeft het niet meer te luisteren naar de dan gepasseerde regioregering.