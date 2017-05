Raadsverkiezing kan Wilders aan subsidie helpen

Met de geplande deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 62 gemeenten kan de Partij voor de Vrijheid ook uit de geldzorgen raken. Zou Geert Wilders in die gemeenten al zijn kandidaten partijlid maken, dan heeft de PVV ruim duizend leden. Als hij daarbij ook nog een wetenschappelijk bureau opzet, heeft zijn partij recht op anderhalf miljoen euro subsidie per jaar.

Wilders’ eerdere bezwaar tegen leden - hij vreest voor een oncontroleerbare discussiecultuur en extreem-rechtse elementen - zou op zo’n manier aanzienlijk zijn verkleind. Ook de andere politieke partijen krijgen zulke bedragen aan subsidie. De PVV zelf reageert niet op persvragen: of de partij deze mogelijkheid overweegt, moet later blijken. Mocht de PVV zich op deze manier subsidiabel maken en is het de bedoeling om al in 2018 subsidie aan te vragen, dan moet de partij zich vóór 1 juli van dit jaar bij Binnenlandse Zaken melden.

Chronisch geldgebrek

Op dit moment zijn de voorzitters van de Statenfracties van de PVV hard op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraden. De partij laat weinig los over de voortgang, behalve dat de ‘de belangstelling overweldigend’ is. Tot nog toe is het plan van Wilders om in maart 2018 in 62 gemeenten aan de raadsverkiezingen mee te doen, vooral gezien als een logische volgende stap in de ontwikkeling van de PVV. De partij bestaat nu tien jaar en heeft een eerdere expansie naar Provinciale Staten zonder veel kleerscheuren overleefd.

Dat de partij van Wilders zucht onder chronisch geldgebrek, bleek weer bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wilders’ campagne werd vooral door hemzelf via Twitter gevoerd en er was bij de PVV geen uitslagenavond. Bij Wilders zijn partijbijeenkomsten nogal prijzig: hij moet dan extra beveiliging inhuren.

In het verleden kwam geld voor de PVV vooral van particuliere donoren uit de Verenigde Staten. Maar er is gerede kans dat de overvloedige fondsen van over de oceaan enigszins zullen opdrogen - het geld van de fondsen die hem sponsorden, mag volgens de Amerikaanse belastingregels niet aan politieke doelen worden besteed.

Bovendien is het strategisch van belang om de PVV-subsidie te claimen. Het voorkomt dat leden van de PVV-fractie te licht denken over afsplitsen. Vorig jaar, toen de voormalige PVV-Kamerleden Joram van Klaveren en Louis Bontes samen een nieuwe fractie vormden, bleken zij aanspraak te kunnen maken op maar liefst 400.000 euro subsidie. Dat bedrag was zo hoog omdat de PVV het zelf liet liggen. Nu dat bekend is, kan het voor eventuele dissidenten aantrekkelijker zijn om voor zichzelf te beginnen.