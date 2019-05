Raad van State vernietigend over anti-islamwet van PVV

Zelden was de Raad van State, het adviesorgaan van de regering, zo negatief over een wetsvoorstel. De anti-islamwet van de PVV doet volgens het adviesorgaan ‘in ernstige en onaanvaardbare mate afbreuk aan kernelementen van de democratische rechtsstaat’.

De Raad van State stelt dat het islamverbod niet alleen de Grondwet zelf, maar ook ‘het oudste Nederlandse grondrecht’ ondermijnt, ‘die nauw samenhangt met de wording van de Nederlandse staat’.

Zo verwijst de Raad naar een toespraak die Willem van Oranje in 1564 in de Raad van State gaf, waarin de prins zijn ongenoegen uitte over vorsten die de vrijheid van religie ondermijnen.

Het leidt ertoe dat een hele be­vol­kings­groep op dis­cri­mi­na­toi­re wijze fundamentele vrij­heids­rech­ten wordt onthouden Raad van State

PVV-leider Geert Wilders stelt echter dat de vrijheid van religie niet op het spel staat. Het wetsvoorstel wil de islam namelijk herdefiniëren tot ‘totalitaire veroveringsideologie’. Hierdoor zouden moslims verschillende grondwettelijke privileges ­verliezen, waaronder het recht op gebedstempels.

Maar ook de herdefiniëring van een godsdienst is volgens de Raad van State onwettig: “Het leidt ertoe dat een hele bevolkingsgroep op discriminatoire wijze fundamentele vrijheidsrechten wordt onthouden. Daarmee is dit wetsvoorstel in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Volgens de PVV is het juist ­precies andersom. “Het is de islam die afbreuk doet aan de kernelementen van de democratische rechtstaat”, schrijft de partij in een reactie. “De islam kent geen gelijkheidsbeginsel. Sterker nog: de islam is inherent ­discriminatoir in de richting van alle niet-moslims, vrouwen en niet-­heteroseksuelen.”

De partij gaat het advies dan ook “met overtuiging ­negeren”, ook al maakt het ­geen schijn van kans in de Tweede Kamer.

