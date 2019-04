Raad van State: ‘Maak van burgemeesters geen sheriffs’

De regioburgemeesters willen in de wet laten opnemen dat de burgemeester – naast handhaving van de openbare orde – ‘het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ als officiële taak krijgt. Dat is niet nodig, stelt het hoogste adviesorgaan van de regering desgevraagd over deze ‘proeve van wetgeving’. De huidige bestuurlijke bevoegdheden bieden de burgemeester genoeg mogelijkheden om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Lees verder na de advertentie

De aanpak van ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld doordringt in de samenleving, is een van prioriteiten van dit kabinet

Critici stellen dat burgemeesters zo ongewild verworden tot ‘schietschijf’. Zo kreeg burgemeester Jos Wienen van Haarlem zware beveiliging na bedreigingen uit het criminele milieu. Anders dan de officier van justitie of de politiecommissaris zijn burgemeesters heel zichtbare figuren in hun gemeente.

De burgemeesters hoopten met de wetsaanpassing ook makkelijker persoonsgegevens te kunnen uitwisselen. Aboutaleb haalde eerder het voorbeeld aan van de Rotterdamse crimineel die vertrekt naar Eindhoven. “Dan mag ik mijn collega niet inlichten.” De Raad van State ziet in meer gegevensuitwisseling niet dé oplossing. Wel zijn er misschien knelpunten op privacy­gebied, die met minder ingrijpende oplossingen dan een nieuwe bevoegdheid zijn op te lossen.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld doordringt in de samenleving, is een van prioriteiten van dit kabinet. Denk aan louche vakantieparken, crimineel gebruik van autoverhuurbedrijven en horeca, hennepplantages en drugsafval in woonwijken. Minister Grapperhaus van justitie en veiligheid heeft er 100 miljoen voor uitgetrokken.

Lees ook:

Als de crimineel verkast, mag de burgemeester zijn collega geen verhuiskaart sturen De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hekelt de privacywetgeving waarachter ‘ondermijnende’ criminelen zich volgens hem kunnen verschuilen. Gaan die wetten inderdaad te ver?