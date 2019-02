PVV’er zit in z'n eentje in de Rotterdamse raad en weet toch ruzie te maken

De rechter moest er zelfs aan te pas komen na een arbeidsconflict tussen het enige raadslid Maurice Meeuwissen en fractiemedewerker Marjan Gonsalvez. De tweede rechtszaak volgt deze week: dit keer aangespannen door de Stichting Fractieondersteuning PVV Rotterdam tegen Meeuwissen.

“Het is historisch om als PVV in deze prachtige stad mee te doen”, zei Geert Wilders voor de raadsverkiezingen van 2018 nog. Rotterdam zou ‘weer voor de Rotterdammers’ zijn. De stad heeft een grote groep rechtse kiezers, die tot dan toe op het lokale Leefbaar Rotterdam stemde. De PVV hoefde Leefbaar alleen maar op te eten, was de gedachte. Succes leek gegarandeerd, want bij de Kamerverkiezingen in 2017 was de PVV de derde partij in de stad.

Hij pleitte in september voor de bouw van een hek rond Rotterdam om illegalen buiten de stad te houden.

Maar de aanloop naar de raadsverkiezingen verliep slecht. Beoogd lijsttrekker Géza Hegedüs, Wilders’ eerste keuze, werd na één dag weer terzijde geschoven toen onder meer bleek dat hij banden onderhield met het ultrarechtse studiegenootschap Erkenbrand. Na zijn val schoof Wilders Meeuwissen naar voren om de verkiezingsstrijd te leiden. Het resultaat: één zetel.

Meeuwissen maakt weinig indruk. In raadsvergaderingen spreekt hij in korte, felle statements. Zo pleitte hij in september voor de bouw van een hek rond Rotterdam om illegalen buiten de stad te houden. Wethouder Bert Wijbenga (VVD) stelde daarop gekscherend voor omliggende gemeenten te laten betalen voor zo’n hek. “We hebben daar goede voorbeelden van in de wereld.” De raad lachte om Meeuwissen, iets wat vaker gebeurt als hij aan het woord is in het stadhuis.

Wrijvingen En er kwam ruzie. Tussen Meeuwissen en de twee PVV-burgerraadsleden (die raadsleden ondersteunen) Marjan Gonsalvez en Norbert Swaneveld. De eerste wrijvingen begonnen volgens Gonzalvez toen Meeuwissen zijn partner Maurice Hol aannam als betaalde medewerker via de Stichting Fractieondersteuning PVV. Meeuwissen overlegde alleen nog met hem. “Hij ging zich steeds meer gedragen als dictator. ‘Ik ben de PVV Rotterdam’, hield hij ons voor”, zegt Gonsalvez. De bom barstte toen Meeuwissen burgerraadslid Gonsalvez opdroeg uit een commissievergadering over demonstratierecht te vertrekken. Ze weigerde, Meeuwissen ontsloeg haar op staande voet. Dat was in juni, en in oktober oordeelde de kantonrechter dat dat ontslag onterecht was. Meeuwissen had niet in zijn eentje mogen beslissen. Gonsalvez moest gewoon weer aan het werk kunnen voor de PVV. Maar Meeuwissen schakelde haar niet meer in. Zij zint nu op een rechtszaak waarin ze ‘misschien wel twee ton’ schadevergoeding eist.

Stichting Het ontslag van Gonsalvez krijgt nóg een staartje. Meeuwissen moet aanstaande vrijdag wéér voor de rechtbank verschijnen. De twee bestuursleden van de Stichting Fractieondersteuning PVV Rotterdam, Vinnie Metselaar en Norbert Swaneveld, eisen dat hij terugkeert in het stichtingsbestuur. Meeuwissen stapte daar eerder uit eigen beweging uit. Dat hij terug moet komen, heeft vooral met geld te maken. De stichting krijgt alleen een maandelijkse bijdrage van 6500 euro van de gemeente als er een raadslid in het bestuur zit. Inmiddels is Gonsalvez ten einde raad. “Ik heb geen inkomen, ik leef van wat spaargeld en giften van familie.” Ze zocht contact met de landelijke PVV. “Wilders vroeg me ooit nummer één te worden op de Rotterdamse lijst. Nu negeert hij mijn mails of telefoontjes.” Meeuwissen liet na diverse interviewverzoeken weten geen commentaar te willen geven op de situatie. Ook de landelijke PVV wilde niet reageren.

