PVV bokst vooral tegen lokale partijen

Geert Wilders zet zich in het algemeen veel sterker af tegen de gevestigde landelijke politiek dan tegen lokale partijen. Die zag hij eerder als bondgenoot in zijn gevecht tegen de gevestigde orde. Maar nu zijn partij zelf in dertig gemeenten meedoet, blijken diezelfde lokale partijen zijn eigen PVV dwars te zitten.

Uit een analyse van bureau voor onderzoeksjournalistiek Investico naar het stemgedrag van kiezers in specifieke PVV-wijken, blijkt dat juist daar waar bij de landelijke verkiezingen in 2017 veel op de PVV is gestemd, bij lokale verkiezingen vaak de voorkeur uitging naar een lokale partij.

Wakker Emmen Neem bijvoorbeeld de gemeente Emmen, waar de PVV in 2017 de grootste partij werd. In de stembureaus waar het meest PVV werd gestemd, scoorde drie jaar eerder de lokale partij Wakker Emmen uitzonderlijk hoog. In de stembureaus waar het meest PVV werd gestemd, scoorde drie jaar eerder de lokale partij Wakker Emmen uitzonderlijk hoog Dat geldt ook voor de stembureaus in Purmerend: daar waar de PVV in 2017 hoge scores haalde, kreeg de Stadspartij in 2014 veel stemmen. In Venlo lijken de mensen die landelijk PVV stemden bij gemeentelijke verkiezingen òf voor VenLokaal òf de Lokale Democraten te hebben gekozen. Nu de PVV er ook meedoet, zijn die twee lokale partijen gefuseerd tot de partij EENLokaal.