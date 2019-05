PvdA wil een Europees minimumtarief voor zzp’ers

Europarlementariër Agnes Jongerius van de PvdA wil een minimumtarief voor zelfstandige ondernemers die nauwelijks kunnen rondkomen. Die zzp’ers moeten ook de mogelijkheid hebben samen op te trekken als ze zo’n bodemtarief willen bewerkstelligen, aldus de politicus. Daarmee schaart Jongerius zich achter minister Wouter Koolmees van sociale zaken, vakbonden die er al jaren om roepen en inmiddels ook mededingingswaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Een noodzakelijke wijziging, zegt de voormalig FNV-voorzitter. Want niet alleen zag ze het aantal zzp’ers in eigen land de afgelopen vijftien jaar flink toenemen. Met de komst van bedrijven als Uber en maaltijddienst Deliveroo (die veelal met zelfstandigen werken) rukken de eenmanszaken ook voorbij de landsgrenzen op. “In heel Europa zien landen dat de zzp-discussie gaat knagen aan het bestaande arbeidsrecht.”

Mazen in de wet

Deze zogeheten platformbedrijven, zegt Jongerius, gaan op zoek naar mazen in de wetten van diverse landen om zich maar te kunnen onttrekken aan werkgeversplichten en zo veel mogelijk met zelfstandigen te kunnen werken. “We moeten af van het idee dat flexibel werk alleen maar modern is en dat iedereen er trek in heeft. Het is code rood op de arbeidsmarkt.”

Dat het van Europa niet mag, is een argument dat vaak wordt gebruikt als het uitkomt. Agnes Jongerius, Europarlementariër (PvdA)

Code rood of niet. Echt vlotten wil het maar niet met het minimumtarief voor zzp’ers. Al sinds zijn aantreden in 2017 maakt minister Koolmees er werk van. Maar tot nog toe kon hij niet meer melden dan: “We zijn in gesprek met Europa.” In een van zijn laatste brieven over een minimumtarief voor zzp’ers liet Koolmees zelfs doorschemeren dat de Europese Unie dwarsligt vanwege de Europese mededingingswet.