PvdA-voorzitter Hans Spekman stapt op

“Er zijn voor- en tegenstanders van mij, en dat ondermijnt de eenheid in de partij”, zei Spekman gisteravond laat op het partijbureau in Amsterdam. “Daarom vind ik het cruciaal dat ik opstap.”

Politiek leider Lodewijk Asscher respecteert het besluit van Spekman, die sinds 2012 voorzitter was. “Ik ken niemand die zich zo met hart en ziel inzet voor de partij.”

Bijltjesdag

Van Asscher had Spekman niet weggehoeven. Eerder op de dag waarschuwde hij nog voor bijltjesdag. De ‘shit-uitslag’ moest volgens de lijsttrekker niet worden afgereageerd op personen. Asscher vond het ‘te kort door de bocht te doen alsof het aan een persoon ligt’. Minister Plasterk had ook liever een discussie over inhoud. “Als het zo moeilijk is kun je elkaar beter een beetje vasthouden”, zei Lilianne Ploumen, minister van ontwikkelingssamenwerking, die dankzij voorkeursstemmen toch in de Kamer komt.

In de loop van de dag werd de druk op Spekman steeds groter om te vertrekken. Hij had eerder deze week gezegd dat hij wilde blijven, maar zou gaan als de leden dat zouden willen. Morgen komen de leden en de top bijeen op de politieke ledenraad in Utrecht. Daar zou een motie worden besproken waarin de afdeling Enschede vraagt het vertrouwen in de voorzitter op te zeggen. Ook de leden thuis kunnen stemmen.

De motie werd gisteren op de site met instemming begroet. Leden houden de voorzitter verantwoordelijk voor de lijsttrekkersverkiezing tussen Samsom en Asscher, voor de gevoerde strategie en voor de campagne. Hij heeft daarin ‘verkeerde keuzes’ gemaakt, er is ‘te weinig benadrukt wat er goed is gegaan’.