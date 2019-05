PvdA viert overrompelende comeback

De PvdA heeft zich na het grootste verlies ooit bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, stapje bij beetje hersteld. Eerst wat procentjes erbij, bij de gemeenteraadsverkiezingen, dit jaar een verrassend goede uitslag bij de provinciale statenverkiezingen, en nu, op basis van de exitpolls, in één klap de grootste bij de Europese verkiezingen. Vijf zetels, één meer dan VVD en CDA.

Op een dampend hete bovenverdieping van een café aan het Plein in Den Haag is de stemming na de exitpolls euforisch. Voor de meeste aanwezigen, veelal twintigers, is het de eerste verkiezingsoverwinning die zij meemaken.

Mensen snakken weer naar het geluid van de PvdA

Frans Timmermans (PvdA) voorafgaand aan een lijsttrekkersdebat bij de NOS aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europees Parlement. © ANP

Noeri van den Berg (28) werd in 2017 lid, kort na de electorale dreun waarbij de PvdA 29 van de 38 Kamerzetels verloor. “Ik was benieuwd hoe de partij zich zou gaan herontwikkelen.” Hij merkte hoe de sfeer rond de partij de afgelopen twee jaar langzaam omsloeg. In 2017 deden mensen nauwelijks de deur open voor campagnevoerders in rode jassen, inmiddels staan ze weer open voor en gesprek. “Mensen snakken weer naar het geluid van de PvdA.” Naar de kernwaarden van de sociaaldemocraten, die volgens Van den Berg bestaan uit “emancipatie, eerlijke belastingen en goed werk.”

Wel is hij realistisch. Deze Europese verkiezingen zijn volgens hem ‘geen goed referentiekader’. Er gingen weinig mensen naar de stembus én de PvdA kon profiteren van de bekendheid van Frans Timmermans, die donderdag op campagne is in Barcelona. Zou de SP de campagne van de sociaaldemocraten nog een extra zetje hebben gegeven met het filmpje van Timmermans-lookalike Hans Brusselmans? Lodewijk Asscher lijkt naar het campagnefilmpje te verwijzen, als hij zegt dat zijn partij géén campagne op de man gevoerd heeft. “Ik ben ongelooflijk trots dat jullie dwars tegen alle verwachtingen en neerbuigende praatjes in ons verhaal hebben verteld.”

Kort voordat de partijleider onder luid gejuich en met high-fives de zaal binnenkomt, kijkt Kamerlid Gijs van Dijk alweer vooruit. De overwinning is zoet, maar de partij is er nog lang niet, vindt hij. “Waar we mee bezig zijn is een jarenproject. We moeten laten zien dat we ook doen wat we zeggen. We zijn pas net onderweg.”

