PvdA-Kamerlid Moorlag mag van zijn partij blijven

Dat oordeelt een commissie die zich in opdracht van de partij over de kwestie heeft gebogen. Moorlag kan "geloofwaardig de PvdA blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid", is de conclusie van de driekoppige commissie en ook van het partijbestuur.

De commissie wijst erop dat het Groningse Kamerlid goede bedoelingen had: hij wilde zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Daarvoor kan het drietal, onder leiding van oud-Kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl, zelfs begrip opbrengen.

Maar Moorlag ziet volgens hen nu ook in dat de constructie "in de kern niet juist was". Hij biedt daarom zijn verontschuldigingen aan voor zijn optreden, "eerst en vooral aan de medewerkers van Alescon". Ook Moorlag vindt volgens het partijbestuur nu dat "als twee collega's naast elkaar hetzelfde werk doen, ze daar dezelfde beloning voor moeten ontvangen".

De commissie vindt wel dat Moorlag de partij voor het vraagstuk had moeten waarschuwen toen die hem vroeg Kamerlid te worden. Toen de zaak opspeelde gedroeg hij zich als Alescon-directeur en niet als PvdA-Kamerlid, stelt de commissie.

Moorlags handelen en de vraag of hij de PvdA daardoor nog wel kon vertegenwoordigen "heeft de gemoederen verhit binnen onze partij", schrijft het partijbestuur. Juist de PvdA had van de strijd tegen schijnconstructies een speerpunt gemaakt. De jongerenafdeling van de partij en allerhande kopstukken bepleitten Moorlags aftreden.

Voor PvdA-leider Lodewijk Asscher wogen de goede bedoelingen van Moorlag zwaar. "Het is goed dat we er samen zijn uitgekomen en dat we nu verder kunnen".

Moorlag zelf "zal alles in het werk stellen om het vertrouwen te herstellen van de mensen wiens vertrouwen in mij is aangetast". Hij maakt excuses voor de "ontspoorde communicatie".

Tik op de vingers Alescon in Assen werd vorige maand door de rechter op de vingers getikt omdat het bedrijf arbeidsbeperkte arbeidskrachten inhuurde via een eigen uitzendbureau. Deze werknemers kregen minder loon en hadden minder rechten. Het PvdA-Kamerlid William Moorlag was tot een paar maanden geleden directeur van Alescon en stond de afgelopen week onder druk om af te treden. De rechter bepaalde half december dat een sociale werkplaats een uitzendbureau mag oprichten om werknemers bij andere bedrijven te detacheren. Maar het is niet toegestaan om ze bij de eigen werkplaats aan het werk te zetten. Als dat wel gebeurt, moet Alescon ze gewoon zelf in dienst nemen. Moorlag wilde niet opstappen. Het Kamerlid lag onder vuur van het partijbestuur. Voorzitter Nelleke Vedelaar vond dat Moorlag de PvdA die strijdt tegen schijnconstructies niet geloofwaardig kan vertegenwoordigen in de Kamer.