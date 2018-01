PvdA gelast onderzoek naar Moorlag

De commissie bestaat uit drie PvdA’ers: Saskia Noorman-Den Uyl (ex-Kamerlid), Hans Spigt (ex-wethouder en voorzitter van Jeugdzorg Nederland) en Thea van der Veen (tot deze week wethouder in het Groningse Menterwolde). De commissie kijkt naar de ‘schijnconstructie’ die Moorlag gebruikte toen hij directeur was van de sociale werkplaats Alescon in Drenthe en adviseert ook of hij Kamerlid kan blijven. Binnen een week moet het rapport af zijn, meldt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar in een mail aan de leden.

Aftreden

Vedelaar bericht dat de laatste weken veel is gesproken met Moorlag en de fractie in de Tweede Kamer. “De gesprekken gingen over de juridische, praktische en morele overwegingen die worden gemaakt in de strijd tegen schijnconstructies. En de manier waarop we die strijd geloofwaardig kunnen voeren.” Het partijbestuur drong vorige week aan op het aftreden van Moorlag als Kamerlid.

PvdA-leider Lodewijk Asscher diende als minister van sociale zaken de wet tegen schijnconstructies in bij de Tweede Kamer. Het is daarom pijnlijk voor de PvdA dat uitgerekend een eigen Kamerlid in zijn vorige functie de regels overtrad. Moorlag zegt dat hij er vanuit ging dat de constructie door de beugel kon, tot de rechter eind vorig jaar anders besloot.

Moorlag twitterde over het gesprek met Asscher dat zij van mening blijven verschillen: ‘We hebben een agreement to disagree’

Asscher was van mening dat Moorlag kan aanblijven als Kamerlid omdat hij er persoonlijk geen profijt van had en te goeder trouw zou hebben gehandeld. Nadat het partijbestuur aandrong op het vertrek van Moorlag voerde partijleider en fractievoorzitter Asscher zaterdag een gesprek met het omstreden Kamerlid. Dat bracht geen oplossing. Moorlag twitterde daarover dat zij van mening blijven verschillen: ‘We hebben een agreement to disagree.’