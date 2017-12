PvdA-fractie gaat praten over het lot van Moorlag

Het Algemeen Dagblad meldt zaterdag dat het partijbestuur een 'zwaarwegend advies' heeft gegeven aan de fractie dat Moorlag niet meer kan aanblijven. Volgens de krant hebben fractieleden aan Moorlag gevraagd om op te stappen. Moorlag zelf zou zich willen verantwoorden voor een onderzoekscommissie. Die moet beoordelen of hij over de schreef is gegaan. Partijbestuur en fractie willen niet verder op de berichtgeving ingaan.

Lees verder na de advertentie

Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen met schijnconstructies heeft gewerkt. Enkele jaren voordat de politicus in functie trad bij het bedrijf, richtte Alescon een eigen uitzendbureau op en bracht daar de werknemers onder. Zo hoefden de mensen niet in vaste dienst te worden genomen en kwam de sociale werkplaats onder cao-afspraken uit.