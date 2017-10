Puigdemont wil wél onafhankelijkheid, maar roept die nog niet uit

Puigdemont vroeg het parlement hem opdracht te geven om de onafhankelijkheid uit te roepen. De afwikkeling van die onafhankelijkheid moet vervolgens per direct worden opgeschort, zei hij. Dan kan hij in de daarop volgende periode onderhandelen met Madrid over het ontstane conflict en over een onafhankelijke staat.

Wij zijn niet boos, we zijn geen rebellen, wij zijn gewoon normale mensen die willen stemmen De Catalaanse premier Carles Puigdemont

Referendum Premier Carles Puigdemont beriep zich tijdens zijn speech op het referendum van anderhalve week geleden, waarin bijna 90 procent van de Catalanen voor onafhankelijkheid stemde. Het referendum liep uit de hand, nadat Spanje de volksraadpleging illegaal verklaarde en de Spaanse politie ingreep. Volgens de premier moet de wens van het Catalaanse volk - waarvan 43 procent naar de stembus ging - opgevolgd worden. In zijn speech veroordeelde Puigdemont nog eens het politie-optreden, dat volgens hem bedoeld was om de Catalanen angst aan te jagen en hen zo het stemmen te beletten. Er werd de afgelopen dagen rekening mee gehouden dat Puigdemont tijdens zijn toespraak de onafhankelijkheid zou uitroepen. Spanje hield ordetroepen en een niet eerder gebruikt Grondwetartikel achter de hand, om dat tegen te houden. Honderden Catalanen volgden de toespraak op schermen op straat.