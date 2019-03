Provincies zitten opgescheept met politiek koekoeksjong

Ook de Gelderse gedeputeerde Jan Markink (VVD) krijgt gisteravond uiteindelijk de vraag voorgelegd: kan hij in een nieuw college samenwerken met Forum voor Democratie nu deze partij in Gelderland 8 zetels heeft veroverd?

“Ik zou het niet weten”, zegt hij. “Ik weet niet eens wie de mensen zijn achter deze provinciale afdeling. Ik ken alleen de oneliners van Thierry Baudet”, aldus Markink. Hetzelfde geldt voor de andere provinciale vertegenwoordigers. Ze krijgen te maken met een in zetelaantal dominante partij, maar met wie moeten ze straks zakendoen? Kan de partij in werkelijkheid al die Statenleden leveren? En heeft de partij wel bestuurskwaliteit?

In de twaalf provincies is de ongekende opkomst van de partij van Baudet de grote verrassing. Forum is afgelopen weken op geen verkiezingsmarkt verschenen, er is geen folder of ballon uitgedeeld, maar de talloze radiospotjes, de advertentie in de Telegraaf en vooral het publieke optreden van Baudet voor nationale radio en televisie hebben hun werk gedaan.

De aankomende provinciale formaties zullen uitwijzen of er bestuurd gaat worden mét Forum, of dat er andere coalities zónder mogelijk zijn. In ieder geval is duidelijk dat in tien van de twaalf provincies de Gedeputeerde Staten hun meerderheid kwijt zijn en dat het politieke speelveld enorm is versnipperd. Per provincie zullen steeds vaker vijf of zelfs zes partijen nodig zijn om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen.

Vooral D66 en de Socialistische Partij verliezen, pijnlijk ook in Gelderland en Noord-Brabant die door hun leiders als ‘thuis’ worden beschouwd. De PVV ook, maar het verlies voor de VVD, CDA en PvdA blijft beperkt. Het Jesse Klaver-effect blijkt wél provinciale uitstraling te hebben. In veel provincies is de partij on omvang verdubbeld.

Voor een landelijk overzicht volgen hier de uitslagen in de twaalf provincies op alfabetische volgorde:

Drenthe Deze provincie is misschien het beste als een ‘electorale oase’ te beschrijven. In het verkiezingsgeweld van de andere provincies toont Drenthe vooral rust, ook al wrikte Forum voor Democratie ook hier de deur met 6 zetels open. Collegepartijen VVD (stabiel op 7), PvdA (van 7 naar 6), CDA (stabiel op 6) en ChristenUnie (stabiel op 3) kunnen hun coalitie voortzetten, als de besturende partijen tenminste niet op elkaar zijn uitgekeken. GroenLinks liet in Drenthe maar een winst van 1 zetel zien (van 2 naar 3). De SP zakte hier van 5 naar 3, de PVV ook.

Flevoland Het had maar een haar gescheeld of coalitiegenoot D66 was compleet uit de Flevolandse Staten verdwenen. De partij hield van de 4 zetels er maar 1 over. Omdat ook de SP fors verloor (van 5 naar 2) zal het oude college met CDA (stabiel op 5) en VVD (van 7 naar 6) een geheel nieuwe kleur krijgen. In Flevoland viel wat te kiezen, na het omstreden ingrijpen in de Oostvaardersplassen, het verdwenen ziekenhuis in Lelystad en de op handen zijnde opening van het vliegveld, maar of die kwesties invloed hebben gehad op de groei van Forum voor Democratie (8) is vooralsnog onduidelijk. GroenLinks pakte er hier maar 1 zetel bij (van 2 naar 3).

Friesland Vooral door het verlies van de Socialistische Partij (van 5 naar 2) en het CDA (van 9 naar 7) moet deze Friese coalitie met de VVD (4) en de Fryske Nasjonale Partij (3) op zoek naar nieuwe partners. Dat kan de PvdA zijn die stabiel op 7 zetels bleef staan of winnaar GroenLinks (van 1 naar 4), maar ook in Friesland kwam Forum (7 zetels) ronkend binnen.

Gelderland In de grootste (in oppervlakte) en rijkste provincie van Nederland is gisteren na acht jaar een einde gekomen aan de stabiele meerderheid van VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. Vooral D66 verloor fors en zakte van 7 naar 3 zetels. De andere partijen van het college moesten allemaal 1 of 2 zetels inleveren, waardoor er maar een basis van 23 zetels overblijft op totaal 55 zetels. Forum veroverde 8 zetels, GroenLinks ging van 3 naar 6 en de SP zakte met de PVV naar 3. Een coalitie met GroenLinks kan het bestaande college aan een nieuwe meerderheid helpen.

Groningen Wordt gedeputeerde Eelco Eikenaar beloond of bestraft voor zijn afhandeling van de Groningse aardbevingsschade, was voor deze verkiezingen de vraag. Zijn Socialistische Partij wordt in ieder geval gehalveerd tot 4 zetels, en ook coalitiegenoot CDA (van 5 naar 3) en D66 (van 4 naar 3) lopen averij op. Alleen de ChristenUnie (4) is stabiel en GroenLinks groeit (van 3 naar 5). Forum (5) is met de PvdA (5) de grootste partij, maar eigenlijk dus betrekkelijk klein. Dat wordt een moeilijke formatie met véél partijen.

Limburg Het verlies is niet heel groot voor de coalitiepartijen, toch moet ook in Limburg het college nieuwe vrienden zoeken om weer een meerderheid te vormen. Forum snoepte 7 zetels weg: 2 bij de PVV (van 9 naar 7) en misschien nog wel meer bij de SP (van 8 naar 4). GroenLinks verdubbelde van 2 naar 4. Dat kan te maken hebben met het protest tegen de intensieve geitenhouderij in deze provincie. Het CDA leverde 2 zetels in (van 11 naar 9), de VVD bleef stabiel op 5, D66 ging van 4 naar 3.

Noord-Brabant Heeft deze agrarische provincie de Socialistische Partij afgestraft voor haar kritische beleid ten aanzien van de megastallen, of zijn de kiezers minder enthousiast over de landelijke leider Lilian Marijnissen? Feit is dat de collegepartij is gehalveerd naar 5 zetels, en ook D66 zakte na vier jaar Brabants bestuur van 7 naar 5 zetels. Hoewel de VVD 1 zetel moest inleveren en er 9 overhield en de PvdA stabiel op 4 bleef, is Gedeputeerde Staten wel haar meerderheid kwijt. Forum zou 9 zetels kunnen meebrengen, maar logischer is dat het CDA (van 9 naar 8) in het bestuur terugkeert.

Noord-Holland Of gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) zijn werk als ‘groenste politicus’ kan voortzetten, is nog maar de vraag. Het college van VVD, D66, PvdA en CDA verloor in de provincie van Tata-Steel en Schiphol maar liefst 7 van de 33 zetels, en raakt ook hier haar meerderheid kwijt. Vooral de VVD (van 11 naar 8) kreeg klappen, en D66 (van 10 naar 6). Buiten de coalitie werd de PVV gehalveerd naar 3 zetels. GroenLinks werd de grootste partij (spectaculair van 4 naar 10) en zal de formatie mogen leiden. Dat zal zonder Forum gebeuren, dat 8 zetels heeft.

Overijssel Het protest tegen de lage aanvliegroutes naar vliegveld Lelystad heeft GroenLinks in deze provincie geen windeieren gelegd. De partij groeide van 2 naar 5 zetels, en daarmee heeft ze grote kans in een nieuw college terecht te komen. De oude coalitie van CDA (van 11 naar 10), VVD (stabiel op 6), D66 (van 5 naar 2), en ChristenUnie (van 4 naar 5) komt namelijk na deze verkiezingen net één zetel tekort. Forum komt hier binnen met 6 zetels.

Utrecht Door het monsterverlies van D66 (van 9 naar 3) komt ook in de provincie Utrecht het college onder druk te staan. Of dat iets heeft te maken met de aanslag op de tram van maandag of het debacle met de Uithoflijn is onduidelijk. GroenLinks, dat ook deel uitmaakte van de coalitie, wordt níét afgestraft en groeit van 4 naar 6 zetels, het CDA blijft stabiel op 6 en de VVD hoeft maar één zetel in te leveren (8). Toch zal dit college nieuwe partners moeten zoeken. Forum kwam binnen met 7 zetels, de PvdA ging terug van 5 naar 3.

Zeeland De armste provincie van Nederland toont een a-typisch politiek landschap. Het CDA won in Zeeland 1 zetel (van 6 naar 7). Omdat de overige coalitiepartijen slechts een gering verlies vertoonden, behoudt het college met VVD (van 6 naar 4), Partij van de Arbeid (van 4 naar 2) en SGP (6) zijn meerderheid. Zeeland is de enige provincie met een gedeputeerde van de SGP. Als deze Harry van der Maas in deze functie blijft, zal hij snel een besluit nemen over de verlaging van de tolheffing in de Westerscheldetunnel, zo heeft hij eerder beloofd. Forum kwam ook hier nieuw binnen, met 5 zetels.