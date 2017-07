Protestmars tegen G20 in Hamburg gestaakt na rellen

‘Trump en Erdogan hebben hier niets te zoeken’, zegt de 20-jarige Jerry (zijn volledige naam wil hij niet in de krant). De aanstormend kunststudent, zwart gekleed, zit op de Vismarkt in Hamburg, die volstroomt met duizenden demonstranten. ‘Hamburg is een linkse stad.’

Het is zes uur ’s avonds. Nog is de sfeer op de ‘G20: welke in de hel’-demonstratie ontspannen, op een podium wordt tegen kapitalisme gerapt, de Elbe blinkt in de zon. Maar groepen nerveuze agenten staan in volle uitrusting tussen de demonstranten, wachtend tot de vlam in de pan slaat.

Dan gaat het mis. Het is half acht, de demonstranten willen een stoet vormen om door de wijk te lopen en, zo is de bedoeling, ook om de beurshallen heen, waar de G20-vergaderingen plaatsvinden. Maar het zogeheten ‘Zwarte blok’ van bivakmutsen dragende autonomen raakt al snel slaags met de politie. De situatie escaleert van het ene op het andere moment. Rennende ME langs de Elbe, waterkanonnen die links, rechts aanrukken, traangas. Dit wordt een lange avond.

Rot op Al weken gaat het in Duitse media over de beveiliging van de stad. De politie rept van zo’n achtduizend ‘tot geweld bereide’ linksradicalen die vanuit Duitsland en Europa naar Hamburg zijn gereisd. Meer dan 20 duizend ordebewaarders zijn naar op de been, overal rijden politieauto’s, ME-busjes, waterkanonnen. Het geluid van sirenen en helicopters is onophoudelijk te horen. De politie verklaart de demo voor geëindigd, maar de demonstranten denken er anders over. ‘Hau ab’, schreeuwen de mensen op de Vismarkt, ‘rot op’. Flessen worden naar de politie gegooid. ’A, anti, anticapitalista’, scanderen de mensen. En: ‘Hoog de internationale solidariteit!’ Straten in de hele wijk worden afgezet, de Mobiele Eenheid lijkt alomtegenwoordig. De politie verklaart de demo voor geëindigd, maar de demonstranten denken er anders over. Het broeit en gist in de wijk, op de krakerspanden aan de Hafenstraße wordt vuurwerk afgestoken. Het was ook de goden verzoeken. Uitgerekend in het linkse bolwerk Hamburg begint vrijdag de G20-top. Wereldleiders van 19 grote economieën, plus de EU, vergaderen twee dagen in de stad, met een gevolg van zo’n 6 duizend diplomaten. Ze verblijven in hotels verspreid over de binnenstad, maar het epicentrum van de top is de beurshallen in stadsdeel Sankt Pauli - pal naast de Schanzenbuurt, het kloppende hart van de alternatieve scene in Hamburg. © Getty Images Al maanden lopen linkse activisten zich warm om de G20 te verstoren. Op loopafstand naast de beurs ligt krakerspand ‘Die Rote Flora’, sinds 1989 een instituut in antikapitalistische kringen. Vanuit de ‘Flora’, zoals het pand in de volksmond heet, werd in 2007 het verzet georganiseerd rond de G8-top in Heiligendamm, 200 kilometer verderop, aan de Oostzee. Ook dit jaar is de Flora een spin in het web, het pand is de drijvende kracht achter de ‘Welkom in de hel’-demo. Dat de G20 zo pal naast hun voordeur wordt gehouden: links-alternatief Hamburg kan er niets anders dan een provocatie in zien. Hoewel de Schanzenbuurt verjupt, net als het daarnaast gelegen Sankt Pauli, zijn de buurten nog steeds een levendig centrum van de alternatieve scene. Er is geen ruit te vinden waarop geen anti-G20-poster hangt. Parkjes zijn volbehangen met spandoeken vol antikapitalistische leuzen. De linkse voetbalclub FC St. Pauli heeft het stadion voor de activisten geopend, ze slapen er in tentjes, net als op enkele andere plekken in de stad, en hebben er een ‘alternatief mediacentrum’. Het verzet in Hamburg gaat niet alleen uit van krakers of geharde anarchisten. Het is een bonte verzameling.

Sympathie De links-radicalen kunnen onder de andere Hamburgenaren op veel sympathie rekenen. De massieve politie-inzet steekt ook hen. De Hamburgenaren zijn sowieso in meerderheid links georiënteerd (de SPD kreeg 51 procent van de stemmen bij de laatste verkiezingen). Het verzet in Hamburg gaat niet alleen uit van Flora-krakers of geharde anarchisten. Er is een bonte verzameling groepen actief, van kunstenaars tot studenten en mensenrechtenclubs. Een van de groepen die verzet pleegt is BlockG20, een koepel van andersglobalisten en linkse clubs, zoals de ‘interventionistische Linke’ en de jongerenvleugel van de Linke. Met ‘zitblokkades’ willen de BlockG20-activisten vrijdag de gepantserde auto’s die de wereldleiders naar de vergaderzalen zullen brengen, de doortocht belemmeren.

Uitbuiting Woordvoerder Jana Schneider, een 26-jarige criminologie-studente uit Hamburg, verwacht minstens zesduizend deelnemers. Ze dragen luchtbedden, als symbool voor de Europese migratiepolitiek ‘die van de middellandse zee een massagraf maakt’ - en om zich tegen politiestokken te beschermen. Ze dragen ook maskers met ogenschermen tegen traangas, iets wat in Duitsland niet mag omdat het als ‘passief wapen’ kan worden gezien, legt Schneider uit. Sowieso rekent ze op arrestaties: ze breken het samenscholingsverbod. 'Niet alles wat we doen is legaal, maar het is wel legitiem.' Waarom ze zich verzet? ’De G20 zeggen 80 procent van de wereldbevolking te vertegenwoordigen. Maar dat doen ze niet. Het systeem dat de G20 vertegenwoordigt, kan alleen bestaan doordat het velen uitbuit. Wij laten de internationale oppositie zien. Wij tonen: ons vertegenwoordig je niet.’

