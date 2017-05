Proces Belgische kasteelmoord van start

Op maandag 31 januari 2012 komt de bewoonster van het Carpentier kasteel in Wingene, onder Brugge, thuis van haar werk. Daar vindt zij een kogelhuls en een bloedspoor, dat loopt tot aan de oprit van het kasteel. DNA-onderzoek wijst uit dat het bloed van haar echtgenoot is, de 34-jarige projectontwikkelaar Stijn Saelens. Maar een lichaam wordt niet gevonden en de man komt ook niet meer thuis.

Twee weken later, in de bossen bij het kasteel, wordt een lijk gevonden. Het blijkt om de vermiste kasteelheer te gaan, omgekomen door een kogel in de rechter long. In de media wordt dan al gauw gesproken over 'de kasteelmoord'. Het schatrijke echtpaar met vier kinderen heeft al een tijdje onenigheid, weet de pers te vertellen. Al snel wordt de vader van de kasteelvrouw verdacht.

'Een lesje leren' André Gyselbrecht, de vader en tevens dorpsdokter van Wingene, bekent daarop dat hij zijn schoonzoon een 'lesje wou leren'. Hij geeft toe opdracht te hebben gegeven Stijn Saelens af te laten ranselen en enkele dagen te laten gijzelen, maar ontkent dat het de bedoeling was om de kasteelheer te laten vermoorden. Toch heeft hij twee weken voor de afrekening het gat laten graven waar Saelens in is gevonden. Op 26 januari 2013, bijna een jaar na de moord, wordt de (huur)moordenaar van Stijn Saelens geïdentificeerd aan de hand van DNA-materiaal. Het blijkt om de Eindhovenaar Ronald 'Ron' van Bommel te gaan. Een Nederlandse crimineel die in mei 2012 is overleden aan pancreaskanker. Maar er blijken verdachten van medeplichtigheid te zijn: Pierre Serry (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40). Tekst loopt verder na onderstaande afbeelding. De verdachten en hun advocaten. © BELGA

Verhoringen Naast Gyselbrecht staan Serry, De Clerq en Larmit terecht voor de moord op Stijn Saelens in het proces dat vandaag van start is gegaan. Serry, oude vriend van Gyselbrecht, zou het gat hebben gegraven waarin de kasteelheer is gevonden. De Clerq, een Nederlander, zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van moordenaar Van Bommel, die door Larmit naar het kasteel zou zijn vervoerd. Het proces is volledig openbaar en er zullen in totaal 11 getuigen worden opgeroepen. De openbaarheid van het proces heeft in het verleden tot de nodige discussie geleid, omdat André Gyselbrecht zijn voormalig schoonzoon van incestueuze handelingen heeft beticht. "Een discours over seksualiteit en over minderjarigen kan eenvoudigweg niet in het openbaar", zei Jan Leysen, de advocaat van de ouders van Stijn Saelens, in maart. Vandaag staat het verhoor van hoofdinspecteur David Roelandt en onderzoeksrechter Koen Wittouck op het programma. Vandaag zouden ook patholoog Geert van Parys en wapendeskundige Erik de Durpel worden verhoord, maar dat is verplaatst naar aankomende donderdag, zei de rechtbank vandaag. Daardoor zijn de verhoren van de verdachten, die op donderdag stonden gepland, naar 12 juni verschoven. Tekst loopt verder na onderstaande tweets.

Snelle schorsing De zitting werd vanochtend op verzoek van de verdediging geschorst, nog voor de verhoren waren begonnen. Bij de start van de zitting stelde het Openbaar Ministerie namelijk dat de verhoren niet audiovisueel zullen worden opgenomen. Daar zijn de advocaten van de verdediging het niet mee eens. Het proces vordert vooralsnog gestaag. Na vanochtend hebben Roelandt en Wittouck 'slechts' één dag van het onderzoek behandeld. Terwijl het onderzoek van de kasteelmoord vijf jaar duurde. Beide heren hebben een powerpoint-presentatie samengesteld van honderden slides. "Je moet echt wel weten dat wij bij de opstart van zo’n onderzoek, binnenkomen in een wereld waar we in eerste instantie echt weinig over weten", aldus Roelandt. De rechtbank, met voor zich de 68.000 pagina's tellende dossiers. © BELGA

