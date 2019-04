Procedurele slapstick rond ‘WW-export’

Wel, niet, wel, niet, wel, niet – het was procedurele slapstick in het Europees Parlement. Speelbal was het hervormingspakket over de sociale zekerheid, in de Nederlandse politiek vernauwd tot ‘WW-export’. Op de laatste zittingsdag van het parlement in de huidige samenstelling – over een maand zijn er verkiezingen – kwam de zoveelste verrassende wending: de hervormingen werden gisteren in Straatsburg dan toch niet in stemming gebracht. Het nieuwgekozen parlement mag er straks weer naar kijken.

Nederland is daar blij mee. Dat ziet (samen met vijf andere landen, waaronder Duitsland en België) niks in de plannen, die in Haagse ogen neerkomen op een vrijbrief voor ‘uitkeringstoerisme’ door tijdelijke Poolse arbeidskrachten, het meest genoemde voorbeeld in Den Haag.

Toen de vraag ‘moeten we erover stemmen?’ in stemming kwam, vond een meerderheid van niet.

Fraude De voorstellen omvatten zowel een aanscherping als een verruiming van de regels. Nu hebben werknemers die in andere EU-landen genoeg arbeidsverleden hebben opgebouwd en vervolgens een baan in (bijvoorbeeld) Nederland krijgen, al na één dag recht op een WW-uitkering als ze onvrijwillig werkloos worden. Die mogen ze drie maanden meenemen naar hun eigen land. In de nieuwe opzet zou die ene werkdag een maand moeten worden, en de drie ‘meeneem’-maanden een half jaar. Den Haag valt vooral over die verlenging van de ‘WW-export’, die fraude zou uitlokken. Vorige maand kregen de zes landen hulp uit onverwachte hoek: onder meer Polen en Hongarije trokken hun steun in, vanwege een heel ander onderdeel van het brede socialezekerheidspakket. Daarmee was er een zogeheten blokkerende minderheid ontstaan. Voorzitter Roemenië besloot de zaak vervolgens over de komende verkiezingen heen te tillen, naar de volgende voorzitter, Finland. De sociaal-democraten in het Europees Parlement wilden echter in de laatste zittingsweek in Straatsburg nog een daad stellen. Als dat parlement zich namelijk in meerderheid achter de bevroren voorstellen zou scharen, ‘in eerste lezing’, zou het volgende parlement aan de slag moeten met die ingenomen positie.

Sisser Vooral de Franse Europarlementariër Guillaume Balas, hierin hoofdonderhandelaar namens het parlement, wilde zijn afscheid deze week bezegelen met zo’n positieve stemming. Maandag slaagde hij erin om een inhoudelijke stemming alsnog voor donderdag op de agenda te krijgen, mede dankzij de afwezigheid van enkele Nederlandse Europarlementariërs tijdens de procedurestemming. Daarop ontploften enkele Tweede Kamerleden, waarbij een enkeling de suggestie wekte dat Europarlementariërs in dienst staan van volk en vaderland. Uiteindelijk liep het dus met een sisser af. Toen de vraag ‘moeten we erover stemmen?’ gistermiddag opnieuw in stemming werd gebracht, vond een meerderheid (291-284) toch eigenlijk van niet.

