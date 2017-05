Pro-EU of anti-EU: iedereen is blij met deze uitspraak van het hof

Dat is ook raar: pro-EU of anti-EU, iedereen is vandaag blij met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het handelsbeleid. Die gaat over het relatief kleine vrijhandelsakkoord tussen de EU en Singapore, maar heeft grote gevolgen voor alle andere handelsafspraken, inclusief de beoogde brexit-deal met Londen.

Lees verder na de advertentie

Iedereen boog de zogeheten 'opinie' van het hof zoveel mogelijk om naar zijn eigen standpunt. 'EU mag geen handelsverdragen sluiten zonder goedkeuring nationale parlementen', zo concludeerde de één. 'EU mag wél handelsverdragen sluiten zonder die goedkeuring', zo had een ander het weer opgevat.

Tweede Kamerlid Thierry Baudet (Forum voor Democratie) bleek beide interpretaties serieus te nemen. 'Top! Hierdoor moet het omstreden handelsverdrag Ceta door Tweede Kamer worden geratificeerd en wordt het dus referendabel', zo tweette hij aanvankelijk. Even later, boven een ander bericht over dezelfde kwestie: 'Zorgelijke ontwikkeling. De EU trekt steeds meer macht naar zich toe.'

Lang alle regeringen en parlementen of niet Wat heeft het EU-hof in Luxemburg precies gezegd? Het EU-Singapore-akkoord uit 2014 is het eerste van een nieuwe generatie. De afspraken gaan niet alleen over douanerechten of tarieven, maar raken ook aan normen en waarden, in de vorm van bijvoorbeeld investeerdersbescherming, intellectueel eigendom en duurzaamheid. De afspraken gaan niet alleen over douanerechten of tarieven, maar raken ook aan normen en waarden Het Hof moest bepalen of dit handelsakkoord een geheel Europese kwestie is waarover alleen de EU-instituties beslissen (inclusief het parlement), of dat hier nationale belangen in het geding zijn. In dat geval mogen ook de 28 regeringen en mogelijk 38 nationale en regionale parlementen hun zegje doen. Die laatste aanpak bracht vorig najaar het Ceta-verdrag tussen de EU en Canada aan het wankelen. Enkele regionale parlementen in België (waaronder het Waalse) dreigden het akkoord in een laat stadium te blokkeren. Brussel zette zich al maanden schrap voor de Singapore-uitspraak, omdat die mede de armslag van de Europese Commissie zou bepalen voor de toekomst. Zo staat er een akkoord met Japan op til en ook een verdrag met Mexico komt nabij.

Europees karakter Het verlossende woord: verreweg de meeste onderdelen van het Singapore-verdrag zijn Europees van karakter en kunnen dus bij de EU-instituties blijven. Slechts twee elementen zijn een 'gedeelde bevoegdheid' van de EU en de lidstaten samen, en moeten dus ook door alle nationale besluitvormingsmolens heen. Die uitzonderingen zijn een bepaald soort buitenlandse investeringen en de veelbesproken arbitrage bij conflicten tussen investeerders en overheden. Deze lijst is veel korter dan de opsomming van gedeelde bevoegdheden in de voorlopige conclusie van de advocaat-generaal van het EU-hof, van 21 december vorig jaar. Het gebeurt niet vaak dat het uiteindelijke oordeel van het Hof zo sterk afwijkt van die eerste conclusie. Voor het eerst is nu juridisch vastgelegd dat de commissie kan blijven onderhandelen over brede han­dels­ver­dra­gen De Europese Commissie lijkt in haar nopjes te zijn. Voor het eerst is nu juridisch vastgelegd dat de commissie kan blijven onderhandelen over brede handelsverdragen zonder dat al die 38 parlementen vetorecht hebben over het eindresultaat. Alleen bij die twee uitzonderingen moet een ander pad worden bewandeld. Mogelijk komen die onderdelen voortaan in een apart akkoord, zoals onder anderen de liberale Europarlementariërs Guy Verhofstadt en Marietje Schaake (D66) bepleiten. "Dit geeft ons zeer welkome en benodigde duidelijkheid over hoe het EU-verdrag te interpreteren", tweette EU-handelscommissaris Cecilia Malmström. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met regeringen en het Europees Parlement om de weg voorwaarts te bepalen." Tegenstanders van Ceta en het (bevroren) TTIP-handelsoverleg met de Verenigde Staten zien zich eveneens gesterkt door het hof-oordeel over betrokkenheid van de lidstaten. De Europarlementsfractie van GroenLinks toonde zich 'blij', Anne-Marie Mineur van de SP 'verheugd'. Over de toekomst is Mineur minder hoopvol. "Het lijkt erop dat de Europese Commissie de grenzen zal opzoeken van wat zij kan doen om zonder nationale parlementen zo veel mogelijk verdragen af te sluiten. Het is kwalijk dat deze commissie zich blijkbaar niet interesseert voor draagvlak."

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.