Prinsjesprijs: erkenning voor vaklui achter de schermen

Deze prijs wordt sinds 2013 toegekend aan politici die, aldus juryvoorzitter Frans Weisglas, 'in optreden of handelen van bijzondere betekenis zijn geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland'. Vorig jaar won CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De jury ging dit keer op zoek naar politici die hun werk voor het grootste deel achter de schermen doen, buiten de schijnwerpers die haast altijd op bewindslieden en fractievoorzitters staan gericht. Weisglas, voormalig Tweede Kamervoorzitter, schrijft in het juryrapport: "We zouden bij alle aandacht voor deze kleine groep bijna vergeten dat het kloppend hart van onze parlementaire democratie wordt gevormd door álle 150 leden van de Tweede Kamer." Juist de onbekendere politici 'houden de raderen draaiende'. "Zij ploegen begrotingen door, bevolken de vele commissies, bijten zich vast in wetsvoorstellen(...)"

Wat de jury betreft verdienen deze Kamerleden 'meer publieke waardering', want het zijn 'niet slechts voetsoldaten(...), maar vaklui, die met jaren trouwe dienst partij, kiezer en vooral de publieke zaak hebben gediend."

Afscheid van Kamer

Voor alle drie winnaars geldt dat zij langer dan tien jaar in de Tweede Kamer hebben gezeten en na de verkiezingen in maart dit jaar afscheid namen. Eijsink (57) was vooral actief als defensiewoordvoerder van de PvdA. Mede dankzij haar kwam de veteranenwet er, die er voor zorgt dat de overheid een zorgplicht heeft voor alle veteranen, ook die de krijgsmacht al verlaten hebben of in een (ver) verleden ingezet zijn. Lastig voor Eijsink: ze moest als lid van de coalitie de aankoop van de JSF verdedigen, terwijl haar partij zich dikwijls had uitgesproken tegen aanschaf.

Gesthuizen (41) wordt onder andere gewaardeerd vanwege haar 'inspanningen op het gebied van asiel- en vreemdelingenzaken'. Zo beet zich vast in de dossiers over de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov, die zelfmoord pleegde in een cel waarin hij onterecht zat, en het Georgische meisje Renata, dat met leukemie werd uitgezet. Ook overnachtte ze met andere Kamerleden in de zogenaamde Vluchtkerk, waar vrijwilligers uitgeprocedeerde asielzoekers opvingen. Na haar vertrek uit de Kamer liet Gesthuizen zich ontvallen dat ze vindt dat de SP te weinig aandacht heeft voor het lot van vluchtelingen.

Neppérus (67) was namens de VVD lid van de enquêtecommissie financieel stelsel, die werd ingesteld vanwege de kredietcrisis . De jury roemt ook haar vanwege 'haar monnikenwerk voor gecompliceerde fiscale wet- en regelgeving'.

De prijs werd traditiegetrouw tijdens het Prinsjesfestival uitgereikt, aan de vooravond van Prinsjesdag.