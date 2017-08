President Zuma overleeft motie van wantrouwen

Oppositiepartij Democratische Alliantie eist al maanden dat Zuma opstapt en hoopte dat een anonieme stemming daarbij zou helpen. Zo hoefden leden van de regeringspartij ANC, waarbinnen Zuma eveneens onder vuur ligt, hun leider niet openlijk af te vallen. Toch bleven voldoende partijgenoten achter Zuma staan. Slechts dertig ANC-leden zouden voor het vertrek van hun leider hebben gestemd.

Zuma, die zelf niet bij de stemming aanwezig was, reageerde opgetogen en triomfantelijk op de uitslag. "We hebben opnieuw laten zien dat het ANC de partij is van het volk. We zijn trouw aan elkaar en de oppositie kan daar niet zomaar tussenkomen. Het is moeilijk om ons te verslaan. De oppositie voert propaganda door te zeggen dat het ANC niet meer gesteund wordt door het volk. Maar dat is hun eigen verbeelding. We worden gesteund door een overweldigende meerderheid.''

Parlementariërs van de regeringspartij begonnen nog voordat de uitkomst van de stemming bekend was te zingen en dansen. Buiten het parlement waren dinsdag op meerdere plaatsen in Zuid-Afrika betogers op de been. Zij blokkeerden wegen in steden als Pretoria en Johannesburg.

Mandaat De stemming volgde op een twee uur durend debat waarin het functioneren van de president centraal stond. Zuma overleefde al acht eerdere, soortgelijke moties, al waren die nooit anoniem. De president van Zuid-Afrika ligt onder vuur vanwege meerdere kwesties, waaronder vermeend wanbeleid, beschuldigingen van corruptie, zelfverrijking en het ontslaan van de populaire minister van financiën Pravin Gordhan. Sommige analysen hadden er al op gerekend dat de president de stemming van dinsdag zou overleven. Zuma zwaait in december sowieso af als leider van het ANC, de partij die sinds het einde van de apartheid in 1994 doorlopend aan de macht is. Zijn mandaat als president loopt in 2019 af.

