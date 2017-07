President stopt omstreden Poolse wetten

De stem van president Andrzej Duda trilde toen hij zijn veto aankondigde op omstreden wetten die de rechterlijke macht onder politieke controle zouden plaatsen. Een onverwachte beslissing, want de president was tot nu toe als een marionet in de handen van Jaroslaw Kaczynski, de leider van het regerende Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Die marionet heeft nu een paar van zijn draadjes doorgeknipt.

Kaczynski wilde de wetten er zo snel mogelijk door hebben. Het veto van Duda zet niet alleen een streep door die rekening, maar ondermijnt de machtspyramide die Kaczynski de afgelopen jaren opbouwde.

Vereerd en verguisd

Jaroslaw Kaczynski wordt vereerd en verguisd. Voor zijn aanhangers is hij de redder van het katholieke vaderland, het genie dat Polen zijn rechtmatige plaats op het Europese toneel teruggeeft. Voor zijn tegenstanders is hij de kwade genius die Polen marginaliseert in Europa en bezig is een autoritair bewind in te voeren.

Afgelopen dagen liepen die laatsten massaal te hoop tegen drie wetten die rechtbanken onder controle zouden plaatsen van het parlement. Dat wil zeggen van Kaczynski en zijn naaste medewerkers, want belangrijke beslissingen worden genomen aan de Nowogrodzka-straat, waar de leider kantoor houdt.

Hij is geen president, geen premier en zelfs geen voorzitter van de PiS-fractie die in haar eentje een meerderheid heeft in het parlement. Niettemin beschikt Kaczynski als partijleider over het lot van ministeries, staatsbedrijven en -instituties. Maar er is een uitzondering: de president die, voor vijf jaar gekozen, niet uit zijn functie kan worden gezet.